Omar Perotti en la entrega de celulares

BELLA ITALIA. - Ayer por la mañana, en un acto realizado en el salón SUM de la escuela N°525 Camilo Aldao de nuestra localidad, se realizó una entrega de celulares en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural "Ángela Peralta Pino".

Del mismo participaron el presidente comunal Héctor Perotti, acompañado por el gobernador de la Provincia, Omar Perotti, el senador Alcides Calvo, la secretaria de Gestión Territorial Educativa Rosario Cristiani, presidentes comunales, la directora de la Escuela Secundaria N°525 Camilo Aldao Alejandra Bello y demás autoridades.

Los celulares entregados son de la marca Samsung, modelo Galaxy A13, y quienes fueron beneficiados son los alumnos que se encuentran cursando el primer año de educación secundaria, no solo de nuestra localidad, sino también de otras comunidades.

Tomando la palabra, el primer mandatario provincial,Omar Perotti, sostuvo que “la posibilidad de la entrega de celulares, como un elemento no solo de comunicación porque un celular hoy tiene casi las mismas funciones que una computadora o que una tablet, es decir, tecnología y comunicación para acercar a cada uno de nuestros alumnos de escuelas rurales, con el vínculo con sus pueblos, para generar una cercanía entre el docente y el alumno, entre ustedes, que sirva también de ayuda a trámites y cosas que necesita la familia”.

“Invertir en el Boleto Educativo en una ciudad es simple, en la ruralidad es muy distinto, no están las líneas de colectivos, no todos los pueblos tienen su escuela secundaria, si no generamos las condiciones para que los recursos estén y ninguna familia tenga un obstáculo, nos quedamos con muchos chicos sin esa oportunidad. Entonces allí se decide invertir 350 millones de pesos mensuales para los docentes, para los alumnos y para los asistentes escolares”, destacó Perotti.

Por su parte, el titular de la Comuna, Héctor Perotti, agradeció al Gobernador y agregó que, “Para quienes estamos en zonas más alejadas, sabemos la importancia que tiene el celular en la educación en estos tiempos. Desde hace unos 20 años, cuando comenzamos nuestra gestión, veíamos lo que significaba esta tecnología, sobre todo para la ruralidad y aún más durante la pandemia, en lo que respecta a la conexión entre los profesores y alumnos”.

Alcides Calvo, destacó que “este es un paso muy importante a partir de los problemas que nos dejó la pandemia y la fuerte decisión política de este gobierno provincial de avanzar en distintos temas. En la actualidad, tener internet, conectividad y servicios electrónicos es un avance importante. Y este no es un hecho aislado, sino que se suma a los muchísimo programas que se implementaron para fortalecer la igualdad y la equidad, respecto de las grandes ciudades. Y por este camino vamos a continuar”, remarcó.

Tomando la palabra la directora Provincial de Educación Rural, Carolina Attías, sostuvo que "este plan de fortalecimiento de la educación lleva el nombre de una docente santafesina, Ángela Peralta Pino, y a partir de allí una línea que se llama Conectar Arraigo, en 2021 se entregaron 4.000 celulares; y hoy en 2023, 3.700 móviles más, por lo cual ya completamos 7.700 celulares para alumnos de primer año de las escuelas rurales".

A su turno, la directora de la Escuela Secundaria N°525 Camilo Aldao, Alejandra Bello, indicó que “la tecnología no solo le va a permitir acceder de forma diferentes a saberes, sino también poder comunicarse para hacer una tarea, para poder estudiar y compartir ideas, vemos niños llenos de ansiedad y alegría a la espera, simplemente gracias”.