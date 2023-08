Participación en las patronales

ATALIVA. - En las instalaciones del Club Deportivo Independiente de Ataliva, tuvo lugar la cena realizada por la comuna local en el marco de los festejos por las fiestas patronales de la localidad, con su presidente comunal, Marcelo Bergese, encabezando la celebración, quien fue acompañado por el senador provincial Alcides Calvo, el presidente del Club Horacio Fernandez, presidentes comunales de la región y más de 400 personas que se unieron a celebrar una nueva fiesta patronal de Ataliva en familia disfrutando de la gastronomía y de los espectáculos musicales.

La oportunidad fue propicia para poner en valor las nuevas instalaciones totalmente renovadas con aportes del gobierno provincial de Omar Perotti en lo que se refiere a iluminación, reparación de cubiertas y la colocación de los cestos para la clasificación de residuos otorgados por el ministerio de Medio Ambiente lo que significó una inversión superior a los $20.000.000, sumado a las obras de cloacas que se está realizando en pequeñas localidades como en el caso de Ataliva, a lo que se suman también otras localidades como Vila, Ramona y Tacural, una gran inversión demostrando el interés de este gobierno provincial de Omar Perotti que no mira el tema electoral sino la posibilidad de brindarle más y mejores servicios a los Atalivenses en este caso en particular, informando que la obra continua dentro de los parámetros establecidos en un momento de dificultades económicas que está viviendo no solo la provincia sino también el país.

Cabe destacar que Ataliva fue la primera localidad junto a Tacural en ejecutar el programa Caminos de la Ruralidad próximamente a inaugurarse junto a una Estación Solar en la plaza central del pueblo.