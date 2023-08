A los 78 años murió Hersha Parady, actriz de "La familia Ingalls"

La actriz estadounidense Hersha Parady, recordada mundialmente por su papel como la profesora Alice en la serie "La familia Ingalls", murió a los 78 años en Norfoklk, estado de Virginia, informó este viernes a través de redes sociales su hijo, Jonathan Peverall.

Parady había sido intervenida quirúrgicamente en julio pasado por un meningioma (tumor cerebral) y Peverall había creado una página en la plataforma de financiación colectiva (crowfounding) GoFundMe para ayudar en los gastos del tratamiento médico de Hersha.

Producida por la cadena televisiva NBC estadounidense, "La familia Ingalls" fue un programa televisivo de masividad global producido entre 1974 y 1983 por el actor Michael Landon (padre de la familia y protagonista del envío) a partir de los libros "Little House in the Pariere" (título original de la serie) de Laura Ingalls Wilder.

Las serie giraba en torno de la vida y las situaciones que enfrentaba una familia compuesta por su padre, madre y tres hijas en la "frontera civilizatoria" del Oeste norteamericana en el siglo XIX y la vida en esa comunidad.

Hersha Parady se unió al programa entre la cuarta y la sexta temporadas como la profesora Alice. El capítulo en que se desarrolla su última aparición, titulado "May We Make Them Proud", donde muere bajo las llamas junto a su bebé intentando rescatar a los niños de la escuela para ciegos de la comunidad de un incendio, fue uno de las vistos de la historia de un programa, de altísimos niveles de popularidad.

"Al menos me fui con un rugido y no con un gemido", señaló, no sin humor, en alguna entrevista a propósito de ese final impactante que tuvo su personaje en la serie.

Participó en 35 capítulos de la serie, y en la tercera temporada, antes de ser la profesora Alice, ya había tenido una pequeña intervención en un capítulo como Eliza, la cuñada de Charles Ingalls.

Aunque su papel como la profesora Alice Garvey fue el más relevante, Parfady también actúo en series como "Los Walton" (1975), "Mannix" (1972), y en películas como "Coraje" (1984) y "The Break" (1995), pero nunca pasó de roles secundarios.

"Nuestra salvaje, indomable y talentosa Hersha nos ha dejado. Descansa en paz", escribió en su cuenta de Facebook Alison Arngrim, intérprete de Nellie Ollsen en la serie y compañera de reparto.

Luego de la operación de cerebro del mes anterior, Paady desarrolló una infección pulmonar y pasó sus últimos días en terapia intensiva.