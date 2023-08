La Argentina ingresó al Grupo BRICS impulsada por Brasil, China y la India

La Argentina ingresó al BRICS, el grupo que lideran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, luego de que su incorporación fue aprobada en forma unánime por representantes de esas cinco naciones en la Cumbre de Johannesburgo. También se sumaron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán.

El anuncio del ingreso de Argentina tomó al Gobierno por sorpresa y generó un fuerte rechazo opositor. Ni Javier Milei (La Libertad Avanza), ni Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), se mostraron de acuerdo en entrar a ese grupo.

La sorpresiva decisión del BRICS se adoptó tras la presión diplomática que ejercieron China, Brasil e India. Sudáfrica pretendía que en este encuentro -que se extendió por tres días- solamente se discutiera el criterio de ingreso al foro regional pero su postura fue quedando en desventaja a medida que avanzaron las discusiones. No había consenso en las primeras deliberaciones sobre cuándo y cuántos países podrían adherirse.

El presidente argentino Alberto Fernández había sido invitado a la Cumbre pero decidió no concurrir. Sin embargo, desde Buenos Aires, junto al canciller Santiago Cafiero estuvieron haciendo las gestiones para que la iniciativa que tenía un gran impulso sobre todo desde Brasil, el primer socio comercial de la Argentina, avanzara.

Debido a la diferencia horaria (cinco horas más en Johannesburgo que en la Argentina), el Presidente comunicó la noticia del ingreso a los BRICS a las 8:00 de este jueves. "Hemos dado un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos", dijo Fernández en un mensaje emitido por cadena nacional.

"Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial, al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo", agregó.

Había 23 países postulantes para ingresar al grupo. Además de Argentina, también se asociaron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. "Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante", dijo Fernández.

Para Fernández, "ser parte de los BRICS nos fortalece y significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24 % del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios". Por eso, enumeró que, en términos de comercio exterior argentino, los "actuales cinco países que integran los Brics representan para la Argentina el 30 % del destino de nuestras exportaciones, de modo que ya hay un camino recorrido y nuestra intención no surge de ninguna abstracción sino de nuestros intereses nacionales".

Los BRICS surgieron en 2008 como un grupo de economías emergentes con gran potencial en recursos naturales y un crecimiento importante del Producto Bruto. El objetivo es competir con la influencia global de Estados Unidos en la economía mundial. Fundamentalmente con el impulso de China y Rusia que son socios en la guerra que se está librando contra Ucrania.

El grupo BRICS creó en 2015 el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) con la ambición de proponer una alternativa al Banco Mundial y al FMI. Esa institución, con sede en Shanghai, invirtió hasta el momento 30.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible en los Estados miembros y en economías en desarrollo. (NA)