Rechazo de la oposición, desde Milei hasta Bullrich

El candidato a la presidencia de la Nación por La Libertad Avanza, Javier Milei, rechazó el ingreso de la Argentina al BRICS, luego del anuncio que realizó el Gobierno sobre la integración al grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y enfatizó su oposición a una alianza con "comunistas".

"Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", sostuvo Milei durante su presentación en el Consejo de las Américas realizado durante la mañana del jueves en el Hotel Alvear, de la ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, el libertario agregó: "Eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana". Durante su disertación, el presidencialista, que viene de imponerse en los comicios primarios del pasado 13 de agosto, volvió a ratificar que no negociará con Brasil y China, dos de los principales socios comerciales que tiene el país. En declaraciones periodísticas, la referente en política exterior de Milei, Diana Mondino, afirmó que la Argentina no tiene "fondos" para aportar al grupo y continuó: "No se han negociado los aspectos que abren las puertas a nuestras empresas y por ahora participan países con el objetivo de modificar lo que llaman orden mundial cuando ni siquiera en la Argentina se ha intentado todavía abrir potenciar exportaciones".

Por su parte, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, rechazó el reciente ingreso de la Argentina al bloque de países que componen los BRICS y prometió la salida del país ante una eventual administración de Juntos por el Cambio. "Hace unos minutos, el Presidente (Alberto Fernández), que está en una situación de enorme debilidad, comprometió a la Argentina a la entrada a los BRICS mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán, país con el que la Argentina tiene una herida profunda abierta por los ataques en nuestro territorio", remarcó. "Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. La Argentina bajo nuestro Gobierno no va a estar en BRICS", señaló, lo que generó el aplauso del auditorio.

Por su parte, los referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y reclamaron que una decisión de esas características sea tratada previamente por el Congreso nacional. El primero en salir a cuestionar la medida fue el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien publicó en sus redes un proyecto de declaración de su autoría en el que advierte sobre los riesgos de la incorporación argentina al bloque internacional.

"En mayo advertimos los riesgos de que Argentina ingrese a los BRICS en momentos donde necesita lograr la confianza necesaria para su estabilidad económica, atraer inversiones y ser un jugador de peso regional. Sin dudas es una irresponsabilidad de Alberto Fernández firmar esto a tres meses de un cambio de un cambio de gestión", tuiteó.

"Pese a los beneficios potenciales que podrían obtenerse al participar del bloque, lo cierto es que, los BRICS carecen de cánones democráticos y de preocupación por los Derechos Humanos", comentó López al hacer referencia a países como Rusia, China e Irán (éste último se incorporará en enero al igual que Argentina).

Por su parte, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, también aludió a la falta de oportunidad, teniendo en cuenta el inminente recambio gubernamental. "Cuando el actual gobierno está a punto de dejar el poder, no es aconsejable firmar o adherirse a ninguna plataforma geopolítica. En los BRICS hay países que militan contra Occidente (Irán es responsable de los atentados) y también países que son vitales para nuestro comercio. Ojo", alertó el cordobés.

Finalmente, el ex presidente Mauricio Macri criticó el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS y destacó que "cada vez falta menos" para que la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, haga que el país "retome el protagonismo en el escenario internacional". (NA)