Para Massa, en octubre se elegirá entre "un país en desarrollo" o "la selva"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuestionó ayer las propuestas del libertario Javier Milei y dijo que las iniciativas de La Libertad Avanza apuntan a convertir a la Argentina en un "proveedor de materias primas, en lugar de un país industrializado". "Imagínense, si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur, y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes", enfatizó.

Recién llegado de Washington, donde se reunió con la cúpula del FMI, el candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó por la tarde una sesión especial del Consejo de las Américas en la Cámara de Comercio, durante la cual defendió la inversión pública y apuntó contra la propuesta del candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, de dolarizar la economía.

"¿De dónde van a salir los dólares de la dolarización? De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor, a ustedes que son gente seria, que se rasquen un poquito cuando escuchan esas cosas", cuestionó el ministro de Economía al apuntar contra una de las propuestas de Milei.

El ministro alertó que "rompiendo con China, perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares. Tachemos 15 mil. Rompiendo con Brasil y el Mercosur, rompemos un mercado de 12 mil millones de dólares. No sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países".

"Nos les pido que tomen partido por una fuerza política, pido que tomen partido por sus empresas al hablar de un proyecto de país, por sus actividades. Con nosotros se pueden pelear, les pueden gustar más o menos un acuerdo de precios, pero la verdad que los acuerdos de precios no son permanentes. Son producto de la coyuntura por una imposición de un FMI que convive con la Argentina por una deuda que este ministro no tomó ni renegoció", señaló.

Massa buscó así diferenciarse de quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las PASO.

El candidato dijo que se ve en un ballotage: "No tengo dudas de que vamos a tener que discutir en octubre y noviembre", señaló. Y sostuvo que "si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y la relación con China, vamos a romper los mercados más importantes". "De dónde van a salir los dólares de la dolarización", ironizó Massa.



LA JUSTICIA SOCIAL

"ES UN ROBO"

Por su parte, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, criticó a un sector de la clase política a la que definió como "casta" e insistió en cuestionar el concepto de "justicia social", al que calificó como "un robo". Lo hizo en el marco de la 20ª edición del Consejo de las Américas, en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires.

"El origen de la decadencia lo hemos sistematizado como lo que definimos como el modelo de la casta: dicen que, ´Donde hay una necesidad, nace un derecho´; el problema radica en que las necesidades son infinitas y si hay un derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos", diagnosticó el libertario.

El diputado fue el encargado de cerrar el evento, del que participaron otros referentes políticos. A pesar de la magnitud del suceso, recibió escasos aplausos por parte de cientos de empresarios presentes que -por el contrario- no escatimaron en celebrar los planteos expuestos por Patricia Bullrich, aspirante a la Presidencia de la Nación de Juntos por el Cambio.

"Nosotros proponemos un verdadero cambio, el verdadero cambio de verdad. Un cambio de 180 grados que multiplicado por tres da 540 y todos saben qué significa, le mando un saludo", sostuvo en una referencia indirecta que suele utilizar para hacer mención de actual pareja, Fátima Flórez, bajo el uso del número "540", lo que cosechó tímidos aplausos.

De cara al auditorio, con algunas sillas que quedaron vacías al finalizar la exposición de la candidata de Juntos por el Cambio, Milei expresó: "Son ustedes los que deben poner de pie a la Argentina, me comprometo a sacarles el Estado de encima". Ni siquiera con esa promesa logró algún gesto de respaldo del sector.

"¿Por qué tanto miedo a las ideas de la libertad? Por una mera cuestión de dominancia estocástica la única opción verdadera somos nosotros. Pueden quedarse con la casta de buenos o malos modales y ustedes van a terminar pobres, miserables y en la ruina", vociferó desde el atril.



DOLARIZACIÓN Y MINISTERIO

DE DESARROLLO HUMANO

El fundador de la Libertad Avanza repitió una vez más que su programa está pensando para el desarrollo del país en un lapso de 35 a 50 años, por lo que enfatizó que el proyecto excederá su participación en la política, pero remarcó que sentará "las bases de la nueva Argentina".

Asimismo, prometió impulsar una reforma del Estado que parta de la reducción del gasto público, de los impuestos y que elimine regulaciones. Además de certificar que cerrará el Banco Central (BCRA) y dolarizará la economía. "Por qué vamos a permitir que el Estado robe con el señoreaje 25 mil millones de dólares por año. No se puede ser tan delincuente de decir que va contra la soberanía porque la van a transferir recursos a Estados Unidos", manifestó con molestia.

Otro de los detalles respecto a las aspiraciones de su Gobierno que reveló el actual diputado fue que encabezará un Gabinete limitado a ocho ministerios: Economía, Relaciones Exteriores y Culto, Capital Humano, Interior, Infraestructura, Defensa, Seguridad y Justicia.

Ante la novedad de la cartera de Capital Humano, explicó: "Se va a ocupar de niñez y familia, de la salud, educación e integración al trabajo". "Vamos a cambiar la forma de mirar la política social, se terminó la cultura de la dádiva, vamos a formar individuos libres, que puedan vivir del fruto de su trabajo", detalló y destacó que apuntará, además, a desarticular la dependencia de un sector de la sociedad de los planes sociales.

También se comprometió a eliminar las "transferencias discrecionales" y los subsidios económicos, a impulsar el desarrollo de infraestructura en manos de iniciativas privadas y dio garantías de que avanzará en la privatización de las empresas públicas y en el rechazo de los derechos de jubilación de privilegio. (NA)