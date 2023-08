Grinman destacó el gran potencial de la Argentina

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, destacó ayer el "potencial de la Argentina si se realizan los ajustes necesarios" en el plano fiscal y monetario al inaugurar una nueva edición del Consejo de las Américas. El directivo llamó a distintos sectores a "trabajar en pos de ese futuro de progreso y prosperidad que ansiamos para nuestro querido país".

Durante su discurso, también remarcó que no es viable "seguir sometidos a minorías ruidosas que operan al margen de la ley" y dijo estar convencido de que "una amplia porción de nuestra ciudadanía entiende que es necesario un cambio sustancial; que deben recuperarse aquellos principios de orden y libertad que hicieron grande a nuestro país".

El titular de la institución que nuclea a empresas de todo la Argentina pidió retomar "el sendero por el que transitaba nuestro país cuando esta Cámara fue fundada hace ya casi 100 años", y sentenció: "Tenemos la decisión y el compromiso de encarar las tareas que nos permitan alcanzar el tan ansiado desarrollo".

Ante un vasto auditorio compuesto por empresarios y funcionarios, Grinman resaltó que las condiciones están dadas para que el país encare reformas que le permitan volver a la senda del crecimiento: "No podemos aceptar que en un país con el enorme potencial que tiene la Argentina tengamos las escandalosas cifras de pobreza que todos conocemos, tan solo porque los propios argentinos nos ponemos trabas a nuestro progreso. Es hora de removerlas, de una vez y para siempre".

Al mismo tiempo, señaló que no apostar por estos cambios condenará al país al atraso: "El camino alternativo es el de la prebenda y el amiguismo; el de las restricciones, la economía cerrada y el estatismo. Lamentablemente, los argentinos sabemos por experiencia propia que eso nos condena al atraso y la pobreza".

Asimismo, resaltó la importancia de las ideas de libertad impulsadas por Alberdi y "el lema de paz y administración de la generación del 80" y concluyó: "ya es hora de que nuestra querida Argentina retome el rumbo que tuvo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX".

En la misma línea, la presidenta y CEO de Americas Society (COA), Susan Segal, destacó las enormes oportunidades que tiene la Argentina. "Veo una enorme oportunidad para que se fortalezcan las relaciones a nivel multilateral y la integración regional, promoviendo intercambios que permitan establecer e impulsar agendas de trabajo y desarrollo conjuntas. La integración será una herramienta fundamental para que América Latina y los Estados Unidos construyan un hemisferio más próspero y sustentable, que genere oportunidades para todos los ciudadanos".



MARC STANLEY: "HACEN FALTA

DOS PARA BAILAR EL TANGO"

El embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, puntualizó en la necesidad de la construcción de una relación "basada en la confianza" entre la Argentina y su país e ironizó con una frase popular: "Queremos tener una relación de confianza con Argentina, pero hacen falta dos personas para bailar el tango".

"En la Argentina ustedes tienen un baile que se llama tango y yo aprendí que hacen falta dos personas para bailarlo; no solamente EEUU ni solo Argentina... Ambos países tienen que estar comprometidos a bailar para que ese baile salga bien", señaló Stanley.

Las declaraciones de Stanley se dieron durante su disertación en un panel del Consejo de las Américas, minutos después de que el Gobierno argentino anunciara el desembarco de la Argentina al BRICS, el organismo multilateral que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. (NA)