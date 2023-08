Edelvino Bodoira con el vicepresidente de Bukele

En una firme demostración de búsqueda de soluciones innovadoras y estrechamiento de lazos internacionales, el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, Edelvino Bodoira, ha realizado una visita estratégica a El Salvador para conocer de primera mano, el exitoso plan de seguridad llevado a cabo por el presidente Bukele en El Salvador.

Durante su estancia, Edelvino no solo estableció relaciones políticas más cercanas, sino que también se sumergió en un análisis exhaustivo de las estrategias de seguridad y reconstrucción social implementadas en este país centroamericano, dada la alta preocupación que estas generan a la provincia de Santa Fe, en especial a la ciudad de Rosario, la cual posee la tasa más alta de narco criminalidad de Argentina y la región.

Acompañado por el actual diputado provincial de Santa Fe, Juan Argañaraz, la comitiva fue cordialmente recibida por el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa Jr.. En este encuentro, ambos líderes se sumergieron en una conversación profunda y enriquecedora sobre la implementación de planes integrales de seguridad y reconstrucción social. Edelvino Bodoira, impulsado por la creciente necesidad de abordar los desafíos de inseguridad en su provincia, manifestó su interés en adaptar y aplicar modelos similares a los que han demostrado éxito en El Salvador.

Félix Ulloa Jr., un arquitecto clave de las políticas de seguridad y desarrollo social en su país, compartió con Bodoira y Argañaraz los aspectos fundamentales que han permitido mejorar los niveles de seguridad y abordar la reconstrucción social en El Salvador. Durante la conversación, se enfatizó la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la incorporación de tecnología innovadora y la implementación de programas de reintegración social para individuos en proceso de rehabilitación.

La visita de Bodoira a la República de El Salvador se ha convertido en un hito en su búsqueda por encontrar soluciones concretas para los desafíos que enfrenta la provincia de Santa Fe. El diálogo fructífero con el vicepresidente Ulloa Jr. no solo le permitió conocer cerca de las estrategias implementadas, sino también explorar cómo estas podrían adaptarse a las realidades y necesidades específicas de su provincia.

A medida que avanza en su camino hacia la gobernación, la experiencia adquirida durante esta visita podría ejercer una influencia significativa en las políticas y enfoques que Edelvino busca implementar en Santa Fe. Con su compromiso de aplicar soluciones probadas y su disposición a colaborar con expertos internacionales, Edelvino Bodoira se posiciona como un líder audaz, dispuesto a llevar a su provincia hacia un futuro más seguro y con oportunidades de reconstrucción social.



CANDIDATOS DE VIVA LA

LIBERTAD EN LA RURAL

Por otra parte, este miércoles, siguiendo con una agenda de reuniones con los diferentes espacios políticos y candidatos para la elecciones provinciales del 10 de septiembre, la Sociedad Rural de Rafaela recibió a los candidatos del partido Viva la Libertad.

La Comisión Directiva de la entidad desarrolló el encuentro con Edelvino Bodoira, candidato a gobernador, Juan Argañaraz que intenta renovar la banca de diputado al tiempo que es integrante actual de la Comisión de Agricultura de la Cámara provincial, Carlos Padilla, candidato a senador por el departamento Castellanos, Mónica Schmutzler, candidata a intendente de Rafaela y Delvis Bodoira, candidato a concejal.

"Es la intención de la Rural poder acercar el trabajo que se viene haciendo no sólo en Rafaela sino con el resto de las instituciones nucleadas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, atendiendo las problemáticas más salientes del sector que pasan por la seguridad, la infraestructura, el acceso a créditos, la situación de cada uno de los sectores productivos, llegando hasta la disponibilidad crediticia para poder seguir trabajando", se informó.

Según manifestó Delvis Bodoira a partir del encuentro, “la idea de Viva la Libertad, es acompañar decididamente al sector agroindustrial con políticas que ayuden y beneficien al sector y la inversión. Sabemos que existen reclamos que tienen más de 50 años, y como espacio comprendemos y revalorizamos el rol del campo y la producción. Más aún en la región más rica en materia de tierra y como cuenca lechera”.

El objetivo de los candidatos de Viva la Libertad "es seguir apostando al intercambio y al diálogo con entidades como la Rural de Rafaela, para mejorar el vínculo de la ciudad y el campo".

Cabe destacar que la SRR, junto con el Círculo de la Prensa de Rafaela y el Centro Comercial de Rafaela y la Región organizarán un encuentro con todos los candidatos a intendente previo a la elección provincial, el 5 de septiembre próximo a las 19 horas en el SUM del CCIRR.