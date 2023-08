Colón recibe a Gimnasia La Plata

Colón de Santa Fe recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima La Plata en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, tendrá el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

El “Sabalero” viene de vencer por 1 a 0 a Independiente, en condición de visitante, y cuenta con tres unidades, al igual que Talleres, Huracán y Argentinos Juniors.

El entrenador Néstor “Pipo” Gorosito repetirá el mismo equipo que se impuso al “Rojo” el sábado pasado en el estadio Ricardo Bochini.

Gimnasia, en tanto, viene de una dura derrota por 3 a 0 ante Talleres en el bosque platense, por lo que no suma unidades en el actual torneo.

El historial entre Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata registra un total de 67 enfrentamientos, con 28 triunfos del “Lobo”, 15 del “Sabalero” y 24 empates.



EL RESTO DE LA FECHA. Hoy: ZONA A: 19hs Arsenal vs Argentinos. Sábado 26/08: 19hs Talleres vs Huracán. Domingo 27/08: 19hs Independiente vs Vélez, 21hs River vs Barracas Central. Lunes 28/08: 20hs Banfield vs Rosario Central, 21.30hs Atlético Tucumán vs Instituto. ZONA B: Sábado 26/08: 14.30hs San Lorenzo vs Belgrano, 16.30hs Estudiantes vs Unión, 19hs Newell's vs Lanús, 21.30hs Tigre vs Racing. Domingo 27/08: 14.30hs Godoy Cruz vs Central Córdoba, 14.30hs Platense vs Defensa y Justicia, 17hs Sarmiento vs Boca.



Las posibles formaciones:



Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Rubén Botta, Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Tomás Galván, Jorge Benítez, Damián Batallini. DT: Néstor Gorosito.



Gimnasia y Esgrima: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Germán Guiffrey, Felipe Sánchez y Nicolás Colazo; Alexis Steimbach, Antonio Napolitano, Agustín Bolívar, Benjamín Domínguez, Eric Ramírez; Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero.



Árbitro: Fernando Echenique. Cancha: Colón (Santa Fe). TV: TNT Sports.

Hora: 21.30