Ben Hur le sigue dando pelea a Sportivo

En la noche de ayer se puso en marcha la décima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.



Ben Hur derrotó 2-1 a Atlético María Juana como visitante y de esta forma le sigue dando pelea al líder, Sportivo Norte. Con el triunfo de anoche la BH quedó a tres del ‘Negro’, que el domingo visitará a Atlético de Rafaela en cancha de Peñarol.



En el otro juego de ayer, Argentino Quilmes venció por 3-1 a Deportivo Aldao, juego disputado en el Agustín Giuliani.



Toda la fecha



Jueves 24/08: Atlético María Juana 1 (26m PT Franco Gómez) – Ben Hur 2 (11m ST Leandro Sola y 17m ST Pablo Moreyra); Argentino Quilmes 3 (6m ST David Ramírez, 31m ST Matías Asteggiano y 36m ST Juan Weissen) – Dep. Aldao 1 (34m PT Kevin Muñóz).



Viernes 25/08: 21.30hs Dep. Tacural vs Brown San Vicente (Leandro Aragno), Libertad vs Unión (Darío Suárez). Domingo 27/08: 11.30hs, en cancha de Peñarol, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte; 15.30h Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado, Argentino de Vila vs Deportivo Josefina. Lunes 28/08: 21.30hs 9 de Julio vs Deportivo Ramona. Martes 29/08: 21.30hs Peñarol vs Argentino de Humberto.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 24; Ferrocarril del Estado 20; Peñarol 19; Argentino Quilmes 19; Libertad 18; 9 de Julio 17; Atlético de Rafaela 14; Dep. Aldao 12; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión 9; Brown San Vicente 8; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.