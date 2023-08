El Concejo destacó la trayectoria del periodista deportivo Marcelo Muriel

La sesión ordinaria del día de ayer, que se extendió por casi dos horas, estuvo impregnada de afecto, recuerdos y mucha emoción. Uno de los motivos, fue la aprobación del proyecto de resolución a través del cual el Concejo Municipal reconoció la trayectoria de Marcelo Rafael Muriel por su labor y aporte a la ciudad y al periodismo durante 40 años ininterrumpidos de carrera como periodista deportivo.

Como miembro informante, comenzó a hablar el concejal Senn, quien junto a sus compañeros de bloque propusieron tal proyecto. “Hoy es uno de esos días emotivos, en el que estamos reconociendo en nombre de toda la ciudad, y a través de este Concejo, a quienes hicieron historia en nuestra ciudad. Me refiero a Marcelo Muriel, que este año cumple 40 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Marcelo comenzó en Radio Rafaela en 1983, vaya si fue un año especial para empezar a trabajar en el periodismo. Todos estos años fueron posibles gracias a una familia que siempre lo apoyó”, dijo Senn. Y luego de leer los pasos importantes de su vida laboral -que no fueron pocos-, compartió también unas emotivas palabras referidas a su persona que su esposa Stella, y sus hijos Guillermo y Georgina habían expresado al concejal horas antes. “Siempre tan transparente”, había expresado Guillermo sobre su papá. “La responsabilidad y la ética profesional son características suyas. Mi papá tiene todas las atribuciones para saber cómo narrar lo que ve. Me enseñó a ser buena persona. Hoy somos lo que somos, en gran parte, gracias a él y a mi mamá”, había dicho su hija.

Los demás concejales hicieron uso de la palabra, realzando, sobre todo, sus valores personales. “Hoy te acompaña tu familia biológica y laboral, y eso habla mucho de vos, Bocha. Sos un activo creador y constructor de nuestra historia”, expresó la concejal, Brenda Vimo.

“Periodismo y deporte, cuantas pasiones juntas, y cómo aguantó tu corazón”, dijo la concejal y colega -al menos hasta antes de arribar a la banca- Valeria Soltermam, y agregó: “Una vida informando, entreteniendo y contagiando esa pasión. Muchas horas de trabajo y compañía brindada a otros, mucha entrega. Dios te ha bendecido porque trabajar de lo que uno ama es una bendición, pero vos supiste responder a esa bendición. Lo hiciste con profesionalismo, con compromiso y con honestidad intelectual. Esos son tus valores Marce. Que placer celebrar y celebrarte”.

El concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino agregó: “Seguramente habrás trabajado mucho sin nada a cambio. Queremos agradecer tu esfuerzo, y tu modelo discursivo siempre tan firme y preciso. Cada cosa que comentas lo haces con conocimiento. Vos investigás, y por eso la gente confía en tu palabra cuando das tu opinión en el deporte, principalmente. Es difícil llegar, es difícil mantenerse, y vos lo lograste”.

Luego de ser escuchados todos los ediles, se le hizo entrega a Marcelo de una copia del proyecto de declaración y un diploma. Y en ese momento fue su turno para expresarse. Emocionado dijo a los presentes: “Solo tengo palabras de agradecimiento total a mi familia. A mi esposa, que es el sostén de mi vida, y mis hijos, a los que amo profundamente. A mi querida vieja que me está acompañando con sus jóvenes 80 años; y mucho de lo que soy ahora, refiriéndome fundamentalmente a los valores, me lo inculcó ella desde su sabiduría. Y profesionalmente, haciéndome en las redacciones desde chiquito. Cuando transitaba séptimo grado me costaba mucho redactar, y la vieja me lo hacía…Yo estudiaba de memoria, y después me ponían felicitaciones. Ella me decía: hay dos caminos para hacer las cosas y esto puede servir para todos: o lo haces bien, o no lo hagas. Entonces el esfuerzo, la constancia, el compromiso, más allá de la pasión que cada uno le pueda poner con su impronta personal, son valores innegables, nunca pueden quedar marginados. Dejá todo en tu vida por lo que hagas, y tratá de hacerlo honestamente. Yo soy un agradecido a la vida por el periodismo. En la época que yo estudié periodismo no era muy fácil, salíamos del proceso y nos metíamos en la democracia con todo lo que ello significa. Sino le metemos pasión, conocimiento, nos preparamos, tratamos de mejorar, no sirve. La credibilidad se gana en base a eso. Es necesario perfeccionarse, estudiar, mejorar, y de conocer de lo que uno está hablando, porque eso es ética periodística. Eso después se traslada en la credibilidad o no que pueda tener cualquier oyente o lector, o alguien que te siga en la vida. Eso son algunos de los valores que uno desde chico ha tratado de incorporar, y el valor de la familia, siempre por delante de todo”.

En el final de su mensaje, se refirió a los concejales, a quienes dijo apreciar mucho. “Cuando hablamos afuera de Rafaela se nos hincha el pecho, y ustedes tienen que ver con esto. La institución tiene que ver, el Concejo tiene que ver, el Ejecutivo tiene que ver, y acá no hay de mi parte banderías políticas. Acá hay agradecimiento a ese crecimiento tenaz, persistente que nos invita a todos a vivir esta querida ciudad de Rafaela, a la que amo y de la que recibo seguramente, el mejor premio de mi vida”, concluyó Muriel, quien además se desempeñó por muchos años en el área de prensa del Municipio y actualmente cumple funciones en Ceremonial y Protocolo.

Y al haber sido diario LA OPINIÓN uno de los primeros medios por los que transitó, expresó lo siguiente en un diálogo informal en el cuarto intermedio dedicado a abrazos y fotos: “Siempre agradecido al diario LA OPINIÓN; es parte de mi trayectoria profesional. Allí comencé a dar mis primeros pasos y a escribir mis primeros comentarios. Después, las contingencias de la vida, los distintas labores y trabajos, hicieron que me tenga que alejar, pero siempre lo voy a recordar entre las cuestiones más lindas que me han pasado en la vida por lo que significa el Diario para la ciudad, porque ha comentado nada menos que la vida de mi querida Rafaela, y porque es un sello emblemático para todos los rafaelinos. Siempre agradecido”.



EXCEPCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE JARDINES DE INFANTES

También se aprobó con unanimidad, el proyecto de ordenanza que modifica la cláusula 7° de la Nro. 4581 referida al funcionamiento de los jardines de infantes particulares de la ciudad de Rafaela. Ante la registrada falta de maestras jardineras, esta modificación permitirá a los titulares de jardines de infantes de carácter privado, contratar de ahora en más, y temporalmente, a alumnos que cuenten con el 60% o más de las materias aprobadas.

Antes de ser aprobado el proyecto, como miembro informante la concejal Soltermam explicó que “ha descendido el número de graduadas en la carrera de maestra de nivel inicial, y quienes logran egresar, eligen el sector público para desarrollar sus tareas, por esta necesidad que manifestaron más de 20 jardines de la ciudad, decidimos no seguir postergando esta modificación y establecer una excepción con ciertos parámetros a cumplir”.



RECONOCIMIENTO A

FABIANA RUIZ DIAZ

Por último, los concejales aprobaron también un proyecto de resolución ingresado sobre tablas, que reconoce los 25 años de trabajo en el Concejo de Fabiana Ruiz Díaz, empleada municipal que se ganó el corazón de todos ellos por su espíritu servicial y sobre todo por su calidad humana. Sus tareas consisten en asistir a los concejales en sus labores diarias en el sexto piso, y todos la aprecian mucho.

“Que, desde su ingreso a la fecha, ha prestado servicios ininterrumpidamente demostrando idoneidad y compromiso con las tareas asignadas”, expresa el proyecto en sus considerandos.

Soltermam dijo, muy emocionada por el vínculo afectivo que las une, que Fabiana “es una persona amable y servicial. Se nota a lo lejos su condición de mamá, esa característica que hace que se preocupe por cada uno de nosotros. Rescato tu dimensión humana. Que la comunidad se entere que te ganaste este reconocimiento con total justicia”.

El concejal Leonardo Viotti le dedicó estas palabras: “Lo que quiero recalcar principalmente es tu calidad de persona. Esto se gana siendo buena gente, teniendo valores, siendo una buena compañera de trabajo”. Y Miguel Destéfanis, de su mismo partido dijo: “Este lugar no es fácil, escuchás mucho más de lo que hablás. Sos una persona muy transparente. Agradecido de tenerte como colaboradora”.

Acompañadas por sus pequeñas hijas Fiorella y Francisca, sus padres y cuñada, recibió por parte de los ediles un cuadro con tal reconocimiento y un hermoso ramo de flores. “Gracias, gracias, gracias; los que me conocen saben que esta es mi segunda casa”, dijo “Fabi”, como así es llamada por sus afectos, culminando de esta forma la sesión tan emotiva de ayer.