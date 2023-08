Atlético de Rafaela visitará a Aldosivi, en busca de otra alegría fuera de casa

Atlético de Rafaela quiere seguir ilusionado de cara a sus aspiraciones de subir a la Liga Profesional y es por ello que hoy irá en busca de una nueva alegría, que le permita seguir con la “llama bien encendida”, cuando visite a Aldosivi de Mar del Plata.



El encuentro correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional comenzará a las 18.00hs y será televisado por la pantalla de TyC Sports. El árbitro del juego será el cordobés Fabrizio Llobet.



La ‘Crema’ viene de igualar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, y volverá a presentarse en terreno ajeno, algo que al conjunto de Ezequiel Medrán le viene sentando bien en la temporada 2023, de hecho es uno de los mejores de la categoría en ese ámbito.



Dicho juego quedará en el recuero de varios ya que Claudio Bieler, uno de los referentes de este equipo, anotó su gol 57 con la camiseta albiceleste y se convirtió en el máximo anotador de Atlético de Rafaela en el profesionalismo.



Jugando de visitante se siente más cómodo, suelto. Sus presentaciones son casi a la perfección lo que pretende el cuerpo técnico, en cuanto a intensidad, concentración y disposición en el campo de juego. Es por ello que no se prevén demasiadas modificaciones en el once titular, si se tiene en cuenta el equipo que saltó a cancha la fecha pasada en Caseros.

Entre los convocados reaparecen Matías Olguín y Nicolás Delgadillo, dos que supieron ser titulares pero que venían sin estar a disposición por diferentes lesiones y ya se recuperaron. Mientras que también volvió Matías Valdivia, quien no estuvo el pasado partido por un estado gripal.



De no cambiar sobre la marcha, el 11 inicial que dispondría Ezequiel Medrán para la presentación de hoy en la ciudad feliz sería con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; y Claudio Bieler.



En el banco estarán Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Olguín, Federico Torres, Thobías Arévalo, Delgadillo, Valdivia, Gino Albertengo y Nazareno Fúnez.



Los rafaelinos suman 42 unidades y tendrán la ‘tranquilidad’ que sea cual fuera el resultado de hoy lo superarán en la tabla (ocupa el quinto puesto). Si gana, pasará a Quilmes que tiene 43 y debe visitar el domingo al Deportivo Maipú de Mendoza (51).



EL RIVAL. Aldosivi viene de igualar 0-0 en su visita a Tristán Suárez y suma tres juegos sin victorias, con dos empates y una derrota. En la tabla tiene 30 puntos y sabe que no puede dejar pasar más posibilidades si es que se quiere meter en puestos de reducido.

El DT Coyette, no podrá contar con Juan Manuel Olivares, quien sufrió una sobrecarga muscular, mientras que se esperaba hasta último momento a Facundo Pereyra, uno de los alternativos. Por otro lado, en las últimas horas rescindió su vínculo Cristian Chimino, quien había llegado en junio y sólo jugó dos encuentros.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ALDOSIVI DE MAR DEL PLATA: Luis Ingolotti; Rufino Lucero, Emanuel Iñíguez, Santiago Laquidain e Ian Escobar; Elías Brítez, Federico Bravo, Matías Morello y Elías Torres o Manuel Panaro; Facundo Curuchet y Tobías Cervera. DT: Walter Coyette.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: José María Minella

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistentes: Sebastián Osudar y Hernán Salado.

Cuarto árbitro: Alejandro Poticella.

Hora: 18.00

TV: TyC Sports.