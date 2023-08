Se inauguró la nueva oficina de Punto Violeta en Rafaela

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, junto a la Municipalidad Rafaela, dejaron inaugurado este jueves una nueva oficina de Punto Violeta en el territorio provincial. El de Rafaela es el tercero del departamento y tiene como finalidad que mujeres y personas de la diversidad sexual puedan acceder a políticas públicas de la mencionada cartera.

Este espacio comprende además de Rafaela, a las localidades de Bella Italia, Colonia Fidela, Pueblo Marini, Ramona, Vila, Villa San José, Santa Clara de Saguier, Aurelia, Bauer y Sigel, Bigand, Coronel Fraga, Egusquiza, Lehmann, Presidente Roca, San Antonio, Susana, Colonia Castellanos y Estación Saguier. Con esta inauguración ya tienen un espacio físico propio 37 de un total de 40 puntos proyectados en toda la provincia.

El acto, llevado a cabo en la propia y nueva dependencia de Punto Violeta (Bv. Lehmann 2772) estuvo encabezado por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; junto al intendente Luis Castellano; al senador Alcides Calvo; y a la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; entre otros funcionarios locales y departamentales.



¿QUÉ SON LOS PUNTOS VIOLETAS?

Son espacios de igualdad de derechos donde las mujeres y personas de la diversidad sexual pueden acceder a los programas, iniciativas y políticas públicas del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial. En cada uno de los 40 Puntos Violetas, distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial, funcionan espacios de contención y asesoramiento, de articulación con organizaciones y asociaciones para proveer de herramientas teóricas y prácticas para el acceso al trabajo, la producción, el empleo y la autonomía económica de mujeres y disidencias; programas de ATR Juventudes y propuestas culturales, entre otras iniciativas. Además, allí se trabajará en la prevención y el abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género.



TESTIMONIOS

Para dar inicio al acto, fue invitada la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, a hacer uso de la palabra: “Hoy es un día muy importante, es un antes y un después en este tema que nos atraviesa a todos”. “Este Punto Violeta para nosotros es muy importante porque durante mucho tiempo vinimos llevando adelante las actividades, las acciones, el acompañamiento, el asesoramiento de la mejor forma pero, quizás, con un espacio que no era el adecuado y que no tenía la visibilidad y la importancia que este tema merece”, declaró. Y agregó: “para nosotros como municipio, poder disponer de este Punto Violeta es un logro muy importante, un orgullo y una felicidad que podamos inaugurarlo”.

Al respecto, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, sostuvo que “cuando llegamos al gobierno sabíamos que había una deuda con la sociedad santafesina, la provincia era la segunda a nivel nacional en cantidad de femicidios, con un presupuesto ínfimo para las mujeres y diversidades, con un presupuesto que no habíamos votado ni elegido, y con un área de tercer nivel, el de subsecretaría”. “Sabíamos que había mucho por hacer, mucho por trabajar. Por eso hicimos el presupuesto con perspectiva de género. La Ley de Leyes, el proyecto institucional y político que un gobierno todos los años envía a la Legislatura, tiene perspectiva de género. Y fuimos más allá y llegamos a la territorialidad, con 341 convenios de áreas locales, 341 equipos que hoy tienen capacitación, recursos económicos y técnicos para poder ser la primera puerta que un vecino o una vecina golpea desde un pequeño pueblo a una ciudad grande”, cerró la funcionaria.