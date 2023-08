La Fórmula 1 tendrá cita en Países Bajos

Zandvoort recibirá este fin de semana por 32ª vez a la Fórmula 1 para la disputa del GP de Países Bajos, 14ª fecha del ejercicio 2023, que significará el retorno del Mundial tras las vacaciones. La pista neerlandesa tuvo su bautismo en 1948, dos años antes del nacimiento de la Fórmula 1, pero el arranque de su construcción fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El trazado tiene 4.259 metros y los pilotos tienen una sensación de que corren en una montaña rusa, debido a que la pista está construida sobre un terreno de dunas de arena, con subidas, bajadas y mucho peralte.

Esta será una fecha sin carrera sprint y la número 13 de la temporada, que marca hasta acá el claro dominio de Max Verstappen (va derecho a su tercer título mundial) y de Red Bull (domina con claridad el certamen de Constructores).

Detrás de Verstappen aparece la lucha. Su compañero, el mejicano Sergio Pérez, quiere el subcampeonato y despejar las dudas que suelen aparecer sobre su continuidad en el equipo austríaco. Ahí cerca están el español Fernando Alonso (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Práctica N°1: viernes 25 a las 7.30 (Fox Sports y Star+). Práctica N°2, viernes a las 11 (Fox Sports y Star+).

Práctica N°3: sábado 26 a las 6.30 (Fox Sports y Star+). Clasificación: sábado 26 a las 10 (Fox Sports y Star+).

Carrera: domingo 27 a las 10 ((Fox Sports y Star+).



LECLERC NO QUIERE MAS CARRERAS

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se mostró en contra de la posible ampliación del número de carreras del calendario anual de la Fórmula 1 y expresó su "preocupación" por las exigencias hacia los pilotos y el personal de la principal competencia automovílistica mundial. "No más carreras", dijo Leclerc al ser preguntado por Motorsport.com sobre su opinión acerca de un calendario de 24 fechas.

"Una parte de mí lo entiende. No es fácil si te pones en la piel de la Fórmula 1, tenemos un deporte que está en auge, eso es genial, pero al mismo tiempo siento que es demasiado esfuerzo para todos", planteó.

El calendario de la F1 se amplió a 24 carreras para el 2024 en medio del aumento de la popularidad de la categoría y eso despertó el interés de Liberty Media, la empresa propietaria de los derechos, para llevar el campeonato a nuevos escenarios como Miami y Las Vegas. Leclerc coincidió con su colega Max Verstappen (Red Bull), quien ya había expresado la misma "preocupación" por la posible extensión de la cantidad de Grandes Premios.