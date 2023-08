Juveniles de BH en Las Parejas

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Sportivo Las Parejas. La BH sumó una victoria, un empate y una derrota para continuar como líder en su grupo.

Los encuentros de la décima jornada del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba se disputaron el miércoles en el marco de la Zona “D”.

Este es el detalle de los resultados y goleadores del Lobo: Sub 13: Sportivo Las Parejas 0 vs Ben Hur 2 (Francisco Colucci y Agustín Imoberdorf).

Sub 15: Las Parejas 1 vs Ben Hur 0.

Sub 17: Las Parejas 3 vs Ben Hur 3 (David Quinteros, Bautista Ferreyra y Pau Epstein).

La BH encabeza la tabla de posiciones de su grupo acumulando 54 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 51, 9 de Julio de Morteros 34, Sportivo Las Parejas 32, Atlético San Jorge 31, 9 de Julio de Rafaela 22 y Atlético Sastre 20.

Por la fecha nº 11, Ben Hur recibirá a Atlético San Jorge. Los encuentros se disputarán el miércoles 6 de agosto.