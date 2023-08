Rubiolo titular frente a España y Mayco Vivas estará en el banco

Los Pumas disputarán este sábado el último partido previo a la Copa del Mundo y su rival será España. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano, donde habitualmente es local el Atlético de Madrid, a partir de las 15:45 televisado por Star+ y ESPN.

Para dicho encuentro, Michael Cheika dispondrá de una formación en la que se destacan los regresos de diversos jugadores: algunos que no tuvieron acción en este 2023 y otros por suspensiones. Pero quien se mantiene entre los titulares respecto del último encuentro ante Sudáfrica en Buenos Aires es Pedro Rubiolo, que volverá a estar en la segunda línea. El rafaelino de esta manera volverá a tener una gran chance tomando como referencia que luego ya vendrá el debut mundialista ante Inglaterra.

Por otra parte, Mayco Vivas ocupará un lugar en el banco de suplentes. Recordemos que el también forward surgido del CRAR fue convocado esta semana a reincorporarse a la preparación del plantel tras la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro. Al igual que el jugador de Gloucester, Lucio Sordoni -que disputa el lugar mundialista con el rafaelino- también estará entre los suplentes.

Uno de los datos salientes es la reaparición de Marcos Kremer luego de cumplir la suspensión por la expulsión en el Top 14. Entre los backs, Tomás Cubelli hará su debut en esta temporada, será el capitán del equipo y jugará al lado de un viejo conocido: Nicolás Sánchez, que volverá luego de su ausencia en los cruces contra los Springboks.

El equipo de Los Pumas frente a España: 1- Joel Sclavi, 2- Agustín Creevy, 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Santiago Grondona, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli (C), 10- Nicolás Sánchez, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Matías Alemanno, 20- Santiago Grondona, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Jerónimo de la Fuente, 23- Martín Bogado.



LA PALABRA DEL DT

El head coach del seleccionado argentino habló sobre el contexto del enfrentamiento con Los Leones. "En particular, el partido es un Test-Match y cada vez que nos ponemos la camiseta de Los Pumas queremos que nuestro juega sea el mejor y con el equipo que está listo. Con mejor estado físico que el adversario, ir para adelante y poder atacar, ver a cada jugador que entra a la cancha ejercer su rol específico. Entrenadores y jugadores estamos muy alineados en el rol de cada uno y queremos ver eso. Con el trabajo que estuvimos haciendo en estos diez días que estamos acá, es un bueno momento para este grupo de 23 para mostrar esta transición que hablamos de ejecución", cerró Cheika.



ESPAÑA CON CASI MEDIO EQUIPO ARGENTINO

El duelo entre la Argentina y Los Leones, bautizado como “The Match”, es el primer acto de las celebraciones previstas por el Centenario de la Federación Española. Miguel Velasco es el head coach del seleccionado español, y tiene como entrenador asistente al platense Valentín “Tatana” Telleriarte (ex capitán de La Plata Rugby Club entre 2004 y 2008). El plantel ibérico tiene varios jugadores con raíces argentinas; seis de ellos estarán en la formación inicial, y otros dos estarán como reservas. El más conocido en nuestra región es Estanislao Bay, el medio scrum santafesino que enfrentó en varias ocasiones a CRAR jugando con CRAI.



SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS EN INGLATERRA

Las sanciones a Owen Farrell y Billy Vunipola no son las últimas malas noticias para el staff encabezado por Steve Borthwick. Tras la inclusión como titular de Jonny May en el último partido preparatorio de Inglaterra ante Fiji, se encendieron las alarmas en los aficionados de La Rosa con respecto al estado físico de Anthony Watson. Finalmente, minutos después se confirmó la baja definitiva del jugador de la Copa del Mundo.