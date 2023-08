Menor quedó embarazada y finalmente fue madre

El hermano de un expresidente comunal de Los Telares, Salavina, y el esposo de la tía de una "niña madre", son juzgados a puertas cerradas por un tribunal, sospechados de abusar a la menor entre los 10 y 12 años.

"Abuso sexual con acceso carnal" agravado "por daños en la salud", son los cargos endilgados a los dos hombres, detenidos el 1 de julio del 2020, como resultantes de un proceso judicial-médico iniciado el 18 de junio, al confirmarse un embarazo en la menor.

En el debate oral, la fiscal actuante desandó la historia de la adolescente.

Al quedar encinta la jovencita, sus padres -confesión mediante de la víctima, sobre vejámenes endilgados al hermano de un jefe comunal, y al esposo de una hermana de la madre de la joven-, acudieron a la Justicia.

Y la pareja refrendó una denuncia, tras escuchar una serie de comentarios.

El 19 de junio, la Fiscalía recibió a la adolescente, y asistió con los profesionales de contención. Allí, la menor fue enfática en lo que le había pasado, y los expertos descartaron cualquier fábula.



CÁMARA

GESELL

El 24 de junio, el cuerpo médico forense hizo un examen ginecológico, y confirmó el embarazo.

El 1 de julio, la Fiscalía, abogados y funcionarios, escucharon a la menor en Cámara Gesell, donde segura la jovencita afirmó que el esposo de su tía la abusó entre los 10 y 12 años.

Además, añadió que el primero en violarla fue el pariente político, en un paraje rural departamental.

"De noche, mientras todos dormían, él iba a mi pieza. Empezó tocándome y después me abusó. También lo hacía cuando se quedaba a dormir en mi casa. Y siempre me decía que me calle, y no cuente nada", indicó la jovencita.

Después, según lo informado por El Liberal, apareció en su vida el hermano de un expresidente comunal, a quien acusó de ultrajarla en su auto, en las afueras del pueblo.

Treinta días después, la Justicia dictó la prisión preventiva, y concedió la domiciliaria solo al hermano del exfuncionario comunal.

Siete meses después, el bebé nació y los expertos extrajeron información genética a los imputados, y la entrecruzaron con el niño.



CONCLUYENTE

Las conclusiones determinaron que del "estudio de los 15 marcadores de ADN', la paternidad biológica correspondería al hermano del exjefe comunal en un 99,9%.



CONDENAS

En la actualidad, los dos sujetos son juzgados, y podrían ser condenados a máximas de hasta 15 años de prisión.



RELACIÓN

CONSENTIDA

Los dos sospechosos declararon en el juicio. El tío de la menor atribuyó la denuncia a un acto de venganza de la madre de la niña-madre, de quien dijo años atrás fue su amante.

En ese sentido, ahora se viene un careo a requerimiento de la fiscal y la querella.

A su turno, el hermano de un expresidente comunal había manifestado que tuvo "una relación consentida" y que con frecuencia, la menor "me provocaba", trascendió del recinto.



LO QUE VIENE

Ayer, quedaban solo dos audiencias. Después, llegarán los alegatos con casi dos escenarios más que previsibles. La Fiscalía bregará por condenas duras, al igual que la querella.

A su vez, las defensas quizá busquen oxigenar el cuadro de sus representados, alegando a un abuso sexual consistente en el aprovechamiento de la inmadurez de la víctima.