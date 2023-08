Habilitaron la Variante Rafaela en la Autopista de la ruta 34

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rafaela, Luis Castellano y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, encabezaron ayer por la tarde el acto en el que se habilitó el tránsito en un tramo de 17 km de la Variante Rafaela, que se construyó sobre traza nueva en el lado oeste de la ciudad y que forma parte de la Autopista de la Ruta Nacional 34.

La obra, a cargo de Vialidad Nacional, contempló la ejecución de dos calzadas con dos carriles por sentido de circulación, un cantero central, un intercambiador tipo trébol en el empalme con la Ruta Provincial 70, y un puente sobre las vías del Ferrocarril Mitre.

Una importante cantidad de funcionarios y legisladores provinciales, concejales locales y presidentes comunales se sumó a la ceremonia al igual que dirigentes de distintas entidades, como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la Sociedad Rural de Rafaela y la Asociación de Productores Unidos de Rafaela. Además una delegación de la UOCRA mostró las banderas del gremio sobre el puente de la Ruta 70 que pasa por encima de la Variante, donde se concentraron las autoridades.

Perotti, quien por estos días encabeza un raid de inauguraciones en toda la Provincia -el viernes volverá a Rafaela para habilitar el nuevo acueducto-, se mostró particularmente "feliz" porque fue uno de los funcionarios que más gestiones encabezó ante la Nación para garantizar el presupuesto para una obra que transforma la conectividad de una gran región. El Gobernador manifestó que “es una gran alegría poder estar esta parte de la obra de la ruta 34, son muchos años, que nos costaron muchas vidas”; y recordó las gestiones que se llevaron a cabo para la ejecución de la obra. A continuación, destacó que “el objetivo de todos era que la región pudiese tener la infraestructura que merecía para transitar con seguridad y movilizar la producción, y devolverle a la región algo de lo mucho que aporta”. Al mismo tiempo, precisó que “el grueso de la traza se completó en este período de gobierno, una demostración clara que si había decisión se podía hacer”.

Los empresarios también elogiaron la flamante circunvalación de la ciudad a la vez que discutían sobre la cartelería que se debe colocar en los extremos de la Variante y si es necesario prohibir el ingreso de camiones a la ciudad.

"De los más de dos mil camiones que transita por la Ruta 34 en esta región, solo 200 están vinculados con Rafaela. Hay que encontrar un formato para administrar esta situación" decían en diálogos informales durante la ventosa tarde de este miércoles.

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivalero; el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach; el ministro de la Producción, Daniel Costamagna y el jefe del 7º Distrito Santa Fe del organismo, Fabio Sánchez también se destacaron entre las autoridades.

Con esta obra, la Autopista RN 34 ya cuenta con 45 km habilitados al tránsito para beneficiar la circulación en una de las áreas agroindustriales más productivas del país. Además, continúan las tareas de mantenimiento y conservación sobre la traza existente.

"La Variante evitará que el tránsito pesado que circula por la RN 34 ingrese a la ciudad de Rafaela, brindando así mayor seguridad vial y agilizando el tránsito de los 7.300 vehículos y 4.380 camiones que utilizan esta importante arteria a diario", informó por su parte el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Tras los discursos de Castellano, Katopodis, Calvo y Perotti, y justo después del corte de cintas, se habilitó finalmente el tránsito por la autovía. Hacia el sur del puente sobre la Ruta 70, personal de Vialidad Nacional había detenido la marcha de una veintena de vehículos, la mayoría camiones, a la espera de una señal desde el lugar del acto. Cuando se dio luz verde al tránsito, todos avanzaron y cuando se acercaban hicieron sonar con fuerza las bocinas mientras el público que asistió a la inauguración aplaudió con fuerza.

Perotti indicó que la Variante y toda la obra de la autopista de la 34 “es un reconocimiento al esfuerzo de la zona, a la capacidad de producción de nuestro sector industrial y de nuestro campo”; y señaló que “desde aquí sale mucha mercadería con dirección a otros lugares, a los puertos y al mundo, llevando el trabajo de nuestra gente por esta ruta, que ahora se podrá hacer en menor tiempo y con mayor seguridad; y garantizando, en el cruce de la ciudad, otro nivel de tránsito y de tranquilidad”.

“Fueron demasiadas excusas, demasiadas argumentaciones explicando por qué no se avanzaba. Cuando tuvimos la primera reunión con Gabriel Katopodis, cuando nos visitó por primera después de asumir como gobernador y vinimos a este lugar, vimos el grado de retraso que tenía esa obra. Y él asumió un compromiso de ponerla en marcha, y desde ese momento no se detuvo nunca”, añadió el Gobernador.

“Nos comprometimos con ustedes que la obra iba a estar, y la estamos inaugurando y habilitando”, destacó Perotti, y manifestó “el compromiso de seguir con el tramo desde Ataliva hasta Sunchales, porque tiene un grado de avance importante, y generará un ingreso más seguro a dicha ciudad”.

Asimismo, Perotti lamentó que el Gobierno de Cambiemos -en realidad dijo "anterior"- haya retirado del presupuesto los fondos para construir los cuatro carriles de la autopista entre el límite norte de la Variante Rafaela y Ataliva, lo que generó una nueva demora al proyecto para completar el tramo entre Angélica y Sunchales. De todos modos, dijo que será necesario licitar los trabajos y que estará atento desde el lugar que le toque para participar de las gestiones.

Katopodis afirmó por su parte, que “la nueva Variante Rafaela que hoy habilitamos al tránsito es uno de los tramos más importantes de la Ruta 34, que ya cuenta con 45 km de autopista para beneficiar a la producción y a la circulación a lo largo de todo este corredor”. “Esta provincia es una locomotora del desarrollo de nuestro país. Si ellos gobiernan estas obras se vuelven a frenar. Nosotros creemos que una Argentina grande se hace con más obra pública”, agregó después en un discurso de campaña que desacomodó al resto de las autoridades.

"El ministro no está en una Unidad Básica. Acá no somos todos compañeros, hay representantes institucionales, empresarios que siempre respaldaron las gestiones por una obra tan necesaria, pero no nos puede hablar como si nosotros fuésemos todos militantes de su partido", se lamentó un empresario. "Nosotros no estamos en campaña. En todo caso los funcionarios hacen lo que tienen que hacer, no son héroes", agregó a modo de queja.

Katopodis reconoció a Perotti al sostener que "Omar empujó y gestionó por esta obra en nuestro Ministerio". Y sorprendió con su mensaje en tono electoral con gestos para el propio Castellano. "Vamos a gobernar Rafaela, vamos a gobernar la provincia de Santa Fe, vamos a gobernar la Argentina, somos nosotros, es el peronismo el que va a terminar esta obra como cada obra que está iniciada en la Argentina. Sabemos que si ellos gobiernan estas obras se vuelven a parar. La Argentina, necesita de esta Variante, de esta ruta, de más acueductos, de más universidades, y de más hospitales", expresó el funcionario nacional. "La Argentina no necesita ni ajuste ni sacrificio", agregó sin hacer ni una sola referencia a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo del salario de la actualidad.

Al iniciar la ronda de discursos, el intendente Castellano manifestó su alegría por compartir con todos los presentes el final de una obra que se venía replanteando sin lograr culminarse desde el año 1967, cuando se presentó el primer boceto en Vialidad Nacional. “Lo que quiero rescatar es la historia de tantos dirigentes de esta ciudad y de esta región que fueron durante muchos años empujando por algo que era sumamente necesario y fundamental en una ciudad que tiene un crecimiento, un desarrollo productivo exponencial y en donde el 30% de Rafaela vive al oeste de la actual traza de la Ruta 34. La Ruta 34 es un lugar por donde pasan 2.000 camiones por día que conviven con familias que cruzan de un lado para el otro todos los días para trabajar”, señaló.

El Intendente hizo hincapié en el manifiesto grado de avance que la obra alcanzó con la actual gestión nacional y provincial. “Hay que destacar que esta obra tenía un ritmo bastante lento en el gobierno anterior, donde se hicieron solamente alrededor de 5 kilómetros. A partir de que Omar Perotti es gobernador, y de que tomó las riendas de la necesidad de esta obra, esto comenzó a tomar ritmo y hoy es una realidad concreta”.

“Esta no es solamente una obra pública de una magnitud impresionante sino que es también va a ayudar a salvar vidas y le va a permitir a la ciudad integrarse definitivamente", dijo Castellano.

También mencionó que es una obra que tiene una historia: "Tiene un presente, pero además tiene un futuro porque todos los terrenos que ustedes ven a la vera de esta variante, en el sector Este ya tienen una planificación y una ordenanza para que no vuelva a suceder lo que sucedió con la Ruta 34 actual. Acá ya están planteados los usos del suelo que nosotros queremos que vengan a desarrollarse: agropecuarios y productivos”.

Por su parte, el senador Calvo sostuvo que “esta inauguración se resume en muchas horas de trabajo, muchas reuniones y gestiones. Fruto de esas acciones perseverantes se sumaron voluntades que hicieron hoy esta realidad”.



DETALLES DE LA OBRA

La construcción de la Autopista de la Ruta 34, entre Angélica y Sunchales tiene una extensión total de 74 km, dividida en tres tramos. Al comienzo del proyecto, se contemplaba la ejecución de una Autovía en los tramos RN 19- Rafaela- RP 13 (incluida la Variante Rafaela) y RP 13- Sunchales.

Durante la gestión 2015-2019 se decidió cambiar la obra y ejecutarla como Autopista. La modificación del actual tramo entre la Ruta 19 y Rafaela fue aprobada en 2019 pero con el mismo valor de contrato, por lo que la obra debió limitarse hasta el final de la Variante Rafaela, quedando por fuera el proyecto del tramo de 15,9 km comprendido entre las localidades de Rafaela y Ataliva.

La actual gestión del gobierno nacional, a partir de marzo 2020, además de saldar la deuda con la empresa, adecuó las modificaciones pendientes del proyecto y en marcha las obras para completar la AU RN 34. En ese sentido, se encuentra en ejecución el tramo entre el Empalme RP 13- Sunchales, y está a iniciar el tramo desde el fin de la Variante Rafaela hasta el Empalme de RP 13, en una extensión de 15,9 km.

La obra afianzará la conectividad en una de las áreas agroindustriales más productivas de la Argentina y más vinculadas con el comercio exterior, en tanto la zona es el centro de la cuenca lechera más importante del país. Asimismo, es una obra de vital importancia para el turismo y para el transporte de cargas internacionales y nacionales, especialmente para el traslado de agrograneles al puerto de Rosario.

En Santa Fe, el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante una inversión de $400.350 millones para la ejecución de 805 obras y proyectos de conectividad vial, gestión integral del recurso hídrico, infraestructura urbana, rural y del cuidado.