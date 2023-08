El Gobierno compensará a los comercios saqueados

Será con aportes no reembolsables de hasta $ 7 millones.

El Gobierno anunció que compensará a los comercios que hayan sufrido saqueos por un monto de hasta 7 millones de pesos no reembolsables en el área metropolitana y en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien sostuvo que creen "que la gente de trabajo víctima de un delito, de alguna manera tiene que tener en el Estado su capacidad de respuesta y protección".

El ministro anunció también que se formará un equipo legal de abogados para investigar a los fiscales que no apliquen la ley a los responsables de los saqueos.

Massa anunció las compensaciones económicas para los comerciantes que hayan sufrido saqueos en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires y de otras cinco provincias.

El ministro y candidato a presidencial de Unión por la Patria realizó el anuncio durante una conferencia de prensa brindada ESTE miércoles en la ciudad de Washington, Estados Unidos, después de que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobara el desembolso de 7.500 millones de dólares para la Argentina.

"En el Ministerio de Economía tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza que tengan la denuncia realizada y que una constatación de las pérdidas, se les hagan un aporte no reembolsable". (NA)