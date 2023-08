Reforzaron operativos para prevenir nuevos saqueos

El gobierno bonaerense contabilizó 150 intentos de saqueos y 94 detenidos en su territorio, en el marco de las ataques a comercios que se registraron también en otros puntos del país, mientras que el oficialismo volvió a advertir que son hechos "orquestados" pero sin precisar a los responsables y la oposición le reclamó al Gobierno medidas para evitar nuevos episodios como estos.

En las últimas horas, la gestión del gobernador, Axel Kicillof, con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, a la cabeza reforzó los operativos de seguridad en los puntos "calientes" del conurbano y el interior bonaerense. Moreno, Merlo, Tigre, Lomas de Zamora, Pilar, Escobar, Tres de Febrero, San Nicolás y General Pueyrredón fueron algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que, según Berni, fueron organizados en el marco de una "campaña masiva por las redes sociales".

"Se buscó instalar la cuestión desde el lunes. Desplegamos más de 5.000 hombres en operativos en la Provincia y hay 94 detenidos en manos de la Justicia", precisó Kicillof.

En el interior del país Córdoba, Mendoza, Chaco, Río Negro y Neuquén fueron algunas de las provincias que también tuvieron saqueos de locales comerciales en las últimas 48 horas.

El presidente Alberto Fernández reapareció este miércoles en un acto en Neuquén, donde se refirió a los saqueos de los últimos días y sostuvo: "Les pido a todos los argentinos que cuidemos la paz social, que nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas de los argentinos con sus ingresos".

El mandatario advirtió que los recientes ataques a comercios en distintos puntos del país "evidentemente estuvieron organizados" y adelantó que su gobierno prepara una "batería" de medidas "para remediar los efectos de la devaluación", que se van a comunicar "entre mañana y pasado".

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró este miércoles que los incidentes "no son espontáneos", aunque aclaró que el Gobierno no cuenta con "datos fidedignos" respecto de sus promotores. Así se diferenció de lo pronunciado el día anterior por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien responsabilizó por los mismos al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En tanto, Milei salió al cruce de lo vertido por la funcionaria de Alberto Fernández y sostuvo: "Ellos son los que tienen la experiencia de armar este tipo de operaciones, de organizar saqueos para voltear gobiernos. Es muy triste que vuelvan a aparecer aquellas imágenes que vimos en el 2001. Tiramos 20 años de historia a la basura".

Otro dirigente opositor, el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, reclamó que "es urgente que el Gobierno provincial recupere el control ante los saqueos", por lo que exigió a Kicillof, que salga de "la pasividad y la negación". "No podemos vivir en el caos, no podemos vivir sin ley", advirtió, el intendente de Lanús en uso de licencia.

La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic coincidió con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y afirmó que "sería importante convocar al Consejo de Seguridad Interior" ante los robos con la modalidad de saqueo que se registraron. "Estamos en una situación difícil desde el punto de vista social, económico y político, pero no es lo mismo que el 2001 y el ´89. Para aquellos que entran a robar y saquear debe haber una consecuencia penal, incluso de aquellos que instigan", sostuvo la actual titular de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos.

En tanto, un fiscal acusó a las personas que realizaron saqueos por "robo agravado por haberse cometido en circunstancias de conmoción pública" y lo hizo en tres hechos que investiga por los que se encuentran detenidas ocho personas en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el piquetero Raúl Castells, quien se atribuyó este martes los ataques a distintos comercios, aseguró que "mientras el Gobierno no responda" van a "seguir en la calle", al hablar luego de ser denunciado por incentivar los saqueos en el país. "El Gobierno no entrega alimentos a ningún comedor desde hace tres meses, si lo hace esto se termina", subrayó Castells.