No pudieron sacarse ventajas

Boca y Racing igualaron anoche sin goles en el estadio La Bombonera, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que la serie quedó abierta y se definirá la semana próxima en el Cilindro de Avellaneda.

A diferencia de lo que podía indicar el esquema elegido por el entrenador Jorge Almirón, con Edinson Cavani como único punta, Boca dominó el juego y monopolizó las situaciones de gol en la primera parte, dado que el arquero Gabriel Arias le atajó un cabezazo al delantero uruguayo y Frank Fabra, con proyecciones por la izquierda, generó dos chances de peligro que no pudo capitalizar el conjunto local para romper el cero.

El complemento comenzó con preocupación para el "Xeneize" debido a que Valentín Barco tuvo que dejar la cancha por lesión, lo que encendió las alarmas de cara al encuentro de vuelta.

En cuanto al desarrollo del partido, se emparejó pero continuó con escasas emociones, mientras que Almirón dispuso el ingreso de Miguel Merentiel para armar el doble nueve junto a Cavani y la dupla, sin rendimientos descollantes, volvió a complicar a la defensa de Racing al mostrar una mayor ambición. Fernando Gago, por su parte, intentó lastimar a su rival con el ingreso del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, pero el ex futbolista de River estuvo lejos de su mejor versión y no logró mejorar el nivel del equipo de Avellaneda, donde también ingresó Agustín Almendra tras marcharse libre de Boca en medio de un conflicto con Darío Benedetto.



BOCA 0 - RACING 0

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula (Weindgant), Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Marcos Rojo (Zeballos), Frank Fabra; Ezequiel Fernández (Janson), Cristian Medina, Guillermo Fernández (Benedetto), Valentín Barco (Merentiel) y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón.

Racing Club: Gabriel Arias; Tobías Rubio (Martirena), Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz (Almendra); Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche (Quintero). DT: Fernando Gago.

No hubo goles.