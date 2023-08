Murió el líder del Grupo que se reveló contra Putin

La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha confirmado este miércoles la muerte del jefe de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, tras estrellarse el avión en el que viajaba. Los 10 pasajeros que iban a bordo han muerto, según el Ministerio de Emergencias. Desde el entorno de Wagner confirman que en el aparato viajaban tanto su jefe como uno de sus comandantes más importantes, el ultraderechista Dmitri Utkin, antiguo agente del servicio de inteligencia del ejército y que participó en la incursión rusa en la región ucrania de Donbás tras la anexión ilegal de Crimea en 2014.

“Se ha iniciado una investigación sobre la catástrofe del avión Embraer que ha ocurrido esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos figuran el nombre y el apellido de Yevgueni Prigozhin”, ha confirmado la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. Se trata de un Embraer Legacy 600, número de cola RA-02795. Las autoridades informan de que el aparato se estrelló en torno a las 18.40 de Moscú, 17.40 de la España peninsular, junto a la aldea de Kuzhenkino.

Según el canal de Telegram Gray Zone, cercano al Grupo Wagner, la aeronave fue derribada por las fuerzas de defensa de Moscú. Residentes cercanos a la zona dijeron haber oído "dos disparos" previo a la caída, además de visualizar dos rastros de humo.

Este siniestro se produce a los dos meses del motín que Prigozhin protagonizó contra el Kremlin. Entonces, columnas de blindados se dirigieron durante horas a Moscú, en lo que supuso la mayor amenaza que ha conocido el presidente Vladímir Putin en sus más de dos décadas en el poder. “El jefe del Grupo Wagner, héroe de Rusia, un verdadero patriota de su patria, Yevgueni Viktoróvich Prigozhin, murió como resultado de las acciones de los traidores de Rusia. ¡Pero incluso en el infierno será el mejor! ¡Gloria a Rusia!”, aseguró Grey Zone, un canal de Telegram próximo al empresario. Este grupo acusa al Ministerio de Defensa que dirige Serguéi Shoigú, declarado enemigo de Prigozhin, de haber derribado el avión con un sistema antiaéreo.

Mientras se realizaban las operaciones de búsqueda, Putin participaba en una ceremonia conmemorativa de la batalla de Kursk, durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual se abstuvo de cualquier alusión al incidente. En su discurso en esa región, fronteriza con Ucrania, y ante soldados movilizados por la ofensiva en la exrepública soviética, Putin ensalzó a quienes "combaten con valentía y determinación". Aseguró que "la devoción a la patria y la lealtad al juramento militar unen a todos los participantes en la operación militar especial", en referencia a la invasión lanzada por las tropas rusas a fines de febrero de 2022.



PUTIN NO PERDONA

A NADIE

La misma tarde del miércoles, al poco tiempo de conocerse el siniestro del avión, comenzaron a llegar las primeras reacciones internacionales. “No sé exactamente qué ha pasado, pero no estoy sorprendido”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que recordó la frase que había dicho cuando le preguntaron por el destino de Prigozhin tras el fracasado motín: “Tendría cuidado”.

Sobre la responsabilidad del presidente ruso en lo sucedido, Biden no parece tener muchas dudas. “No ocurren muchas cosas en Rusia que no tengan a Putin detrás”, respondió. (El País - Télam)