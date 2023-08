El Sueño Celeste generó un impresionante impacto social y económico para la ciudad

En el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo ayer una conferencia de prensa para compartir el balance de lo que significó para la ciudad el torneo “Sueño Celeste”, que se desarrolló durante este fin de semana.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el presidente del club Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la presidenta de la Cámara de propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela (CAPHREBAR), Silvina Imperiale. Además, asistieron organizadores del campeonato, representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, entre otros.

Como principales resultados, se expuso que durante los diferentes días, el evento congregó a más de 60 mil personas y generó para Rafaela un total de 300 millones de pesos.

Al tomar la palabra, el mandatario local agradeció al Club Atlético de Rafaela “por tomar la iniciativa, por querer crecer permanentemente y por creer que el futuro va a ser mejor que el presente. Esto en el contexto en el que estamos, es mucho”. Además, contó que “les tocó hacer el torneo en la peor semana económica de los últimos 10 años. Esto demuestra que hay amor y pasión. Nosotros como municipio acompañamos ese esfuerzo. El club nos permite ser parte y nosotros lo acompañamos con orgullo. No solo se lució el torneo, se lució la ciudad y es lo que nos permite continuar trabajando en el fortalecimiento de Rafaela como una ciudad turística de eventos”.



UNA MARCA REGISTRADA

A su turno, el presidente de la institución deportiva, Diego Kurganoff, valoró el trabajo realizado por “los empleados del club, administrativos, de mantenimiento, a la gente que participó de la organización y que le ponen cabeza y pasión, familias, hinchas. Son un grupo de trabajo de más de 200 personas que permiten que este sueño se haga realidad”.

Por otro lado, evaluó la edición número 26 del Sueño Celeste como “excelente. Tuvimos el acompañamiento del tiempo y la asistencia del público superó lo que teníamos previsto”. “Como organizadores estamos muy satisfechos. Sabemos que tenemos que seguir mejorando. Ya estuvimos viendo elementos nuevos para incorporar al próximo torneo porque queremos que siga creciendo”, resaltó.

También destacó que el torneo “ya es una marca registrada no solamente en el país sino en Latinoamérica. Es el torneo más grande de fútbol infantil y nosotros lo vamos a defender. Para eso necesitamos de todos los actores: el municipio que siga apoyando como lo hizo hasta ahora, de la cámara de hoteleros, los comercios y el público en general. La gente trató muy bien a las delegaciones, fueron muy cordiales”. Desde el club adelantaron que países como Canadá se están contactando para participar el año que viene y que se está pensando en un Sueño Celeste exclusivamente para el fútbol femenino por la importante participación que tuvo en esta edición.



CIUDAD DE EVENTOS

A su turno, Diego Peiretti expresó que “teniendo en cuenta todas las instituciones involucradas, Sueño Celeste es uno de los eventos que mayor impacto económico tiene en distintos sectores de la ciudad”. De esta forma, “buscamos consolidar y posicionar a Rafaela como una ciudad de eventos, porque detrás de todas estas actividades, hay muchas situaciones favorables que generan en la ciudad”. En tanto que Silvina Imperiale de CAPHREBAR, dijo que “desde el sector estamos más agradecidos y desde nuestro lugar tratamos de complementarlo. Esperamos seguir creciendo”.

Para finalizar, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, agradeció “a los clubes de la ciudad no solo que tienen fútbol sino que colaboraron brindando sus instalaciones para poder alojar a los chicos y chicas. Agradezco al Club Atlético por permitirle a las escuelitas municipales vivir este evento. Son chicos con los que trabajamos en los distintos barrios de la ciudad”.