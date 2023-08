Tránsito, nocturnidad, seguridad y vivienda, las prioridades que mejoraría Castellano

Durante la semana, el intendente Luis Castellano, junto al concejal Juan Senn, visitaron nuevamente los estudios de Radio ADN 97.9 FM, ambos candidatos a la reelección para las generales locales y provinciales del 10 de septiembre, para charlar y debatir de varios temas y proyectos. Uno de ellos fue la propuesta que ambos presentaron en sociedad hace unos días sobre la nocturnidad y la juventud. "Con respecto a la propuesta que presentamos con Juan por el tema de un lugar para boliches y abres en Rafaela y tiene que ver específicamente con ese sector de la ciudad, o sea, del tránsito pensado, del curvón sur del autódromo hacia el sur, donde hay todo una lonja, ya que Atlético va a llevar a cabo su estadio nuevo y donde nosotros le propusimos en las hectáreas que al municipio le queden a través del convenio público-privado, una hectárea y medio, por lo menos, ponerla a disposición para aquellos empresarios de la noche, de la nocturnidad, que quieran poner bares y boliches para que nuestros chicos estén en Rafaela y no tengan que viajar. Creo que esto es una alternativa, es un esfuerzo que el municipio hace en función de los que quieren invertir en la ciudad y en la nocturnidad, y tengan un principio de solución en donde poder hacerlo y tengan un terreno", expresó el mandatario local en La Mañana de ADN, programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 12 horas.

Y sobre los motivos por los cuáles Rafaela hoy tiene ese déficit de esparcimiento de la nocturnidad, y que data ya de varios años, el intendente sostuvo que "creo que la nocturnidad se ha puesto difícil y no es lo mismo que hace 30 años atrás. Como en el resto de la sociedad y el resto de los temas, también la nocturnidad se ha partido mucho. Antes nos concentrábamos todos en un mismo lugar, y hoy eso parecería difícil de conseguir. Hay algunas experiencias exitosas, como la de Esperanza, pero hay que ver también qué es lo que dice ese empresario y cómo logra atrapar la atracción de los chicos, porque no sólo es construir y tener un buen lugar en donde poder instalar un bar o un boliche, sino que además hay que gestionarlo para que los jóvenes vayan. Eso no lo podemos saber, sino que nosotros incentivamos para que vengan a invertir en la ciudad. Y creemos con Juan que este es un buen incentivo en un lugar que lo estamos consolidando como lugar de eventos y que a futuro se siga consolidando, separado de lo que es la urbanidad, donde la gente vive y tiene que descansar para ir a trabajar. Y fundamentalmente por esto, para que los chicos y los padres no se preocupen con el tema de los viajes para poder salir".

A continuación, Senn agregó que "acá hay un cambio de paradigma, donde el Estado se convierte en socio del privado para que invierta en un sector determinado para que se desarrolle determinada actividad, en este caso la nocturnidad de Rafaela. Sabiendo esto, quien compre un terreno para después mudarse a ese sector va a saber que va a tener al norte un autódromo, en donde habrá carreras y ruidos de autos, y en un espacio determinado también habrá nocturnidad y música de noche. Y distinto es para aquella persona que tiene primero su vivienda y después se radica un boliche o un bar al lado de su casa y después no puede descansar los fines de semana".

Posteriormente, Castellano agregó que "va a existir toda una barrera de arbolado, una colectora, una zona de bajo natural que hay que canalizar, como si fuese un pulmón, y yendo para el interior recién ahí vendrá el loteo. Hay que tener en cuenta también que los ingresos y egresos deberán darse por esa calle colectora para que no tengan conflictos, justamente, con lo que es el tránsito pesado. Pero son diseños que se están llevando adelante en conjunto con Atlético para poder lograr ambas cosas, la convivencia del sector de las familias que van a ir a vivir ahí y los eventos que se irán desarrollando los fines de semana. Está todo pensado y planificado previamente".



"MUCHACHOS, ASI NO VA"

Sobre lo que les dejó el fenómeno y el efecto Milei, el gran ganador de manera contundente de las PASO Nacional del 13 de agosto, y cómo creen que influye en la ciudad de cara a las generales provinciales, Castellano expuso que "lo primero que debo decir es que lo de Milei a mi entender era absolutamente previsible y lógico. La gente no llega a fin de mes, les aumentan los alimentos todos los días, no puede no sólo soñar con un terreno sino que ya no puede alquilar, no puede mandar los chicos a la escuela porque no le pueden comprar lo necesario, les cuesta cada vez más mandarlos a una universidad. Y encima la inseguridad en todo el país sin que nadie, de ningún partido político, esté hablando de estos dos temas, que son la inflación y la inseguridad. Nadie le habla a la gente de lo que necesita y vos vez que esto es una cachetada a todo el sistema, es patear el hormiguero y decir 'muchachos, así no va'. Este sistema que tiene que ver con lo político, con lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo no va, no queremos esto. Entonces, me parece absolutamente respetable. Siento que mucha gente trata de ningunear el voto a Milei y que es de gente que no sabe, pero no es así, la gente sabe muy bien porqué lo votó, porque el sistema actual oficialista nacional no le está encontrando solución a los verdaderos problemas que la gente vive todos los días. Entonces, hay que ir por otro lado. Y la gente lo hizo vía sistema democrático, sin cortarte calles o quemando gomas o impedirle el trabajo a los otros. Te está diciendo a través del voto que cambien".

Y si esto se puede repetir en las generales, el intendente respondió, ante la pregunta de los periodistas Daniel Ponce y Juan Scavino, que "no lo se, pero lo que uno percibe claramente que hay un disconformismo a nivel nacional que es absolutamente claro en todos los lugares en los que vas, hasta charlando con los propios vecinos, y en todos los sectores, clase baja, media y por supuesto, los que más sufren son los sectores más vulnerables". En tanto, el concejal opinó que "para Senn no fue un voto bronca, sino que la gente votó otra cosa, otra alternativa, ya que fue convencida a votar".



LO QUE CAMBIARÍA O MEJORARÍA

Por último, pensando a futuro, y si logra continuar en la intendencia un período más, Castellano dio su punto de vista de lo que cambiaría o mejoraría pensando en el futuro. "Muchas cosas cambiaría, como la movilidad y el tránsito, una de las grandes deudas de mi gestión y que debemos abordar de una manera mucho más amplia y con un compromiso mucho mayor, nuestro y de toda la sociedad. Por eso propusimos con Juan armar la Agencia de Seguridad Vial rafaelina, que sería como un ente autárquico donde deberían estar las escuelas, las empresas, los clubes, en los lugares donde hay mayor movilidad. El otro tema es el de la nocturnidad, donde vamos a tener que poner un esfuerzo grande para lograr que con el sector privado podamos hacer varias cosas mas. El otro tema es también el de la seguridad, donde la gente lo remarca siempre, donde hemos hecho propia la crítica sabiendo que no somos los responsables, sino responsables en la prevención, onde salimos con las cabinas de la GUR a masificar Ojos en Alerta, y ese es un dato muy claro de la realidad donde vamos barrio por barrio. Lo de las cámaras, donde en vez de tener 350 queremos tener 1.000 cámaras mirando. donde se está trabajando mucho en el tema para seguir incorporando. Y el otro gran tema donde necesitamos trabajar de una manera distinta es el tema viviendas, y que lo estamos proyectando con Juan. Ya no alcanza más lo que se propone desde provincia y desde el Estado local, con lo cuál ya estamos proyectando para aquellos que tengan un terreno, crear un fondo en donde el gobierno municipal, provincial y las empresas puedan ir engrosando ese fondo para dar créditos blandos ya sea para aquel que quiere construirse una piecita y salir del alquiler y tenga su terreno o aquel que pueda construir una casa mínima. Creo que cuando el país se estabilice agilizaría mucho más el proceso porque hay mucha gente que tiene el terreno y no sabe cómo seguir. Son algunos de los problemas que tenemos a solucionar a futuro. Por eso le decimos a los rafaelinos que piensen en Rafaela y nos acompañen 4 años más para seguir transformando la Rafaela que tanto queremos".