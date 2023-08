Chaco For Ever en cuartos de final

Chaco For Ever le ganó 4-3 en los penales a Villa Mitre de Bahía Blanca, en Quilmes, en el marco de la Copa Argentina 2023, tras haber empatado en cero en los 90 minutos y avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Defensa y Justicia y Estudiantes de Río Cuarto.

En el partido disputado en el Estadio Centenario de Quilmes, el "Villero" y el "Albinegro" no se pudieron sacar ventajas en un encuentro apático y de bajo nivel en el tiempo reglamentario llevando la definición a la tanda de penales. Desde los doce pasos, ambos convirtieron sus dos primeros remates pero, en el tercero de los bahienses, Martín Peralta remató alto al sector derecho y Luciano Silva adivinó conteniéndole el disparo con su mano izquierda. Luego de ello, Matías Romero y Enzo Bruno marcaron los suyos para Chaco For Ever y Federico Mancinelli para Villa Mitre. Pero, tras el penal de Enzo Bruno, le tocó a Maximiliano López en el disparo que definía la serie. El mediocampista remató por encima del travesaño y sentenció el pase de los chaqueños.