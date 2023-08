Se vendrá el Mundial sin Argentina

Sin la participación de Argentina, el Mundial de Básquet Filipinas-Japón-Indonesia 2023, uno de los eventos deportivos más importantes del año, comenzará este viernes con la participación de 32 seleccionados. En total se jugarán 92 partidos en 17 días, del 25 de agosto al 10 de septiembre, con una jornada de descanso.

Entre los principales favoritos al título hay varios equipos, pero el que pica en punta es Estados Unidos, a pesar de que no cuenta con sus mejores exponentes. Francia, España, Canadá, Australia, Serbia y Eslovenia pueden dar el golpe.

El campeonato con sede triple en Asia tendrá decenas de figuras, entre ellas varias de la NBA. Entre los candidatos a MVP sobresalen los nombres de Luka Doncic (Eslovenia), Patty Mills (Australia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Walter Tavares (Cabo Verde), Rudy Gobert (Francia), Karl Towns (República Dominicana), Lauri Markkanen (Finlandia), Dennis Schroder (Alemania), Bogdan Bogdanovic (Serbia), Willy Hernangómez (España) y Jalen Brunson (Estados Unidos), entre otros.

Estos son los partidos de la primera fecha: Grupo A, Angola vs. Italia - Viernes 25 a las 5 en Filipinas (DSports) y República Dominicana vs. Filipinas a las 9 en Filipinas (DSports).

Grupo B: Sudán del Sur vs. Puerto Rico - sábado 26 a las 5 en Filipinas (DSports). Serbia vs. China - Sábado a las 9 en Filipinas (DSports).

Grupo C: Jordania vs. Grecia - sábado 26 a las 5.45 en Filipinas (DSports) y Estados Unidos vs. Nueva Zelanda a las 9.40 en Filipinas (DSports y TyC Sports).

Grupo D: México vs. Montenegro - viernes 25 a las 5.45 en Filipinas (DSports y TyC Sports). Egipto vs. Lituania a las 9.30 en Filipinas (DSports).

Grupo E: Finlandia vs. Australia, viernes 25 a las 5 en Japón (DSports). Alemania vs. Japón a las 9.10 en Japón (DSports).

Grupo F: Cabo Verde vs. Georgia - sábado 26 a las 5 en Japón (DSports). Eslovenia vs. Venezuela a las 8.30 en Japón (DSports).

Grupo G: Irán vs. Brasil - sábado 26 a las 6.45 en Indonesia (DSports y TyC Sports). España vs. Costa de Marfil a las 10.30 en Indonesia (DSports).

Grupo H: Letonia vs. Líbano - viernes 25 a las 6.15 en Indonesia (DSports). Canadá vs. Francia a las 10.30 en Indonesia (DSports y TyC Sports).