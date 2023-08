El mercado de fertilizantes, en la mira: “parece no haber faltantes, pero prefieren no vender”

Teniendo en cuenta que en esta época del año comienza la fuerte demanda de insumos de cara a la campaña gruesa, muchas empresas agrícolas han adelantado compras (como el año pasado), pero más condicionadas por la menor liquidez financiera. De todas maneras, debe señalarse que en los últimos días se vio paralizada la comercialización de insumos, en particular de fertilizantes.

En este escenario, para el analista y consultor Teo Zorraquín la buena noticia “es que no parece haber faltantes”. ¿La mala? “Prefieren no vender hasta descubrir cómo quedará el precio para reponer”. Y agregó: “además de la devaluación y la falta de dólares para importar, el nuevo impuesto del 7,5% a las importaciones (con efecto retroactivo) demora las decisiones”.

Según analizó, todo parece indicar que la cadena comercial “está bien abastecida de insumos” para cubrir las necesidades de los productores de los próximos meses. “Pero para los intermediarios, al querer fijar compras futuras de determinados productos, la respuesta de los grandes proveedores pareciera ser algo así como ´no hay problema, pero para entrega en marzo´. Del mismo modo, alguno de los grandes proveedores de fertilizantes “está rechazando aceptar cobros, vendiendo con pago a 2024 con una tasa en dólares para financiar del 0,5% mensual”. Y afirmó: “insólito, prefieren no cobrar ahora”.

En tanto, el mercado de semillas está bien abastecido más allá de los problemas que generó la sequía en la disponibilidad de semilla de soja en algunas regiones. Y en lo que respecto a agroquímicos se observa fluidez en el comercio (aunque algo se frenó la semana pasada) pero con leves aumentos de precios.



LOS GOLPES DEL NEGOCIO

El negocio agrícola obviamente sufrió los embates de las medidas económicas.

Las cotizaciones y la cantidad de negocios impulsados por el “dólar maíz”, se vieron sorprendidos ante la devaluación del día lunes 14 que generó un tipo de cambio mayor al de ese dólar especial antes que el mismo finalizara.

“La incertidumbre general, la duración de este nuevo tipo de cambio (en teoría hasta las elecciones de octubre) y el aumento de las tasas de interés en pesos para colocaciones, hacen repensar las estrategias de venta”, admitió. El mercado interno prevé faltantes de soja y maíz “físicos” hasta la nueva cosecha, producto de la combinación de sequía y adelanto de ventas estimuladas por los distintos “dólares agro”, lo que podría impulsar las cotizaciones internas hacia fin de año.

“Entendemos que no hace falta mencionar que, ante este escenario, el divorcio entre el mercado local y el internacional se mantendrá por bastante tiempo. Externamente, los problemas climáticos y la escalada de eventos en el conflicto Rusia- Ucrania, le dieron firmeza al mercado en los tres cultivos principales en la última semana”, explicó.

Y concluyó: “insistimos que en este tipo de escenarios realizar coberturas flexibles por un porcentaje alto de la producción es la estrategia correcta”