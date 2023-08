Dolarización, inflación y expectativas, bajo la lupa de Di Stéfano

¿Es posible dolarizar el país? El consultor y economista experto en mercados del agro, Salvador Di Stéfano, opina que “lo mejor es esperar, lograr primero superávit fiscal, que es imperioso para todos los argentinos, y será doloroso para la economía, ya que tendremos que convivir con nuevos precios relativos para la luz, el gas, combustible y otros”. Antes de dolarizar, habría que “desregular la economía, para que no haya más restricciones a la exportación e importación, terminar con los impuestos al comercio exterior, y dictar leyes que aseguren el cambio estructural, como leyes laborales, previsionales, reforma del estado, impositiva y otras que cambien el mapa productivo del país”.

¿Seguirán desde el Gobierno subiendo la tasa?

. - La media de los analistas presagian que no ocurrirá en setiembre, pero quedan dos reuniones de la Reserva Federal este año, y todo hace presumir que podrían seguir subiendo. La tasa a 2 años está en el 4,97% anual, y a 10 años en el 4,3% anual, esto implica una curva invertida que presagia una desaceleración económica. El mundo desconoce si vamos a una recesión o un aterrizaje suave de la economía.

¿El endeudamiento es alto?

. - La media de las economías del mundo que mide el BIS nos da un endeudamiento del 247,9% del PBI a diciembre del año 2022. Las 4 economías más endeudadas tienen la siguiente relación deuda/PBI: Japón 414%, China 297%, Estados Unidos 256% y la zona Euro 251%. Argentina tiene una relación deuda/PBI de 110%, es el quinto país menos endeudado, está por encima de Indonesia 79%, México 81%, Arabia Saudita 93% y Turquía 100%. De su deuda, el 87,8% es deuda del Estado, 4,1% de los hogares y solo 18,1% de empresas privadas. La Argentina es el país del mundo con menos crédito a familia y empresas.

¿Si dolarizamos?

. - En principio es muy difícil en forma inmediata, pero el balance del Banco Central nos muestra que las reservas son escasas y los pesos muy abundantes. Creo que antes de ir a una dolarización habría que recuperar reputación, esto significaría tener superávit fiscal, bajar el riesgo país, y esto daría lugar a elevar el precio de nuestros activos, desde los bonos del Estado, empresas públicas y privadas. A partir de allí, se debería proceder a capitalizar el Banco Central, y recién allí iniciar el debate de la dolarización.

¿Podría darse un plan Bonex?

. - Eso ocurrió en 1989, la estructura bancaria era totalmente distinta a la actual, por ende, sería difícil que se pueda replicar. No obstante, hay que destacar que entre los activos del sistema financiero 62,6% están en manos del sector público y el Banco Central. Será muy desafortunada la idea de canjear títulos por depósitos, ya que muchos depósitos del sistema financiero es dinero transaccional, a pesar de que esté colocado a plazo fijo. Esto generaría una recesión de dimensiones desconocidas, ya que secaría la plaza de dinero, y el efecto desconfianza haría que la economía no se recupere por un largo tiempo.

¿Cómo ves el tipo de cambio a $ 350?

. - El gobierno tiene una bala, y no la puede rifar. Si dijo que por 90 días deja el tipo de cambio en $ 350, debería cumplir con su palabra.

¿El mercado le cree?

. - Si miramos el mercado de futuro del dólar, a octubre el año 2023 vale $ 435, claramente no le creen al BCRA. Lo peor es que a diciembre vale $ 660, y a julio 2024 $ 950.

¿Cómo lo ves?

. - No me atrevería a jugarle en contra al Banco Central. Si compró dólar futuro a octubre a $ 435, y el Banco Central mantiene el tipo de cambio en $ 350 pierdo $ 85 por dólar, si cada contrato es de U$S 1.000 tengo probabilidad de perder $ 85.000 por contrato. No está para perder plata.

¿Venderías?

. - Probablemente sí, más si estoy calzado con un crédito. Pero solo me vendería hasta la posición noviembre, en diciembre asume otro gobierno y tal vez todo cambie. La posición diciembre está en $ 660 y tiene una tasa implícita 244,9% anual, siendo la más alta de la serie. Creo que no hay que venderse más allá de diciembre.

¿Qué hacen los importadores que no pueden pagar al exterior?

. - Tienen dos buenos título que ajustan por dólar linked el TV24 que hoy lo compras a un dólar de $ 352, y el T2V4 que lo compras a un dólar de $ 354. Si el gobierno mantiene el tipo de cambio en $ 350 probablemente no aumenten demasiado, pero es bueno tomar posición cuando están en valor muy cercano al de mercado.

¿Cómo ves al dólar blue?

. - Lo dijimos hace una semana atrás, que arriba de $ 800 nos parece un precio elevado. Nobleza obliga debajo de $ 700 nos parece en precio, el dólar MEP a $ 657,50 tiene una brecha del 87,8% con el dólar mayorista y está en precio, si baja a $ 630 es un regalo.

¿Qué pasará con el precio de la hacienda en Cañuelas?

. - No podrá sostenerse en el tiempo. El precio promedio del novillito en agosto fue de $ 712,10, eso implica un aumento del 124,4% respecto a agosto del año 2022, eso estaría por encima de la inflación de agosto que estimamos en el 121,0% anual.