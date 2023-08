Liga: la décima se inicia en María Juana

La décima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol comenzará a disputarse este jueves en María Juana, donde Ben Hur visitará al local Atlético. El encuentro de primera división se iniciará a las 21.30, mientras que a las 20 jugarán en Reserva.

El Lobo es el escolta a seis puntos del líder récord Sportivo Norte, que el domingo a las 11.30 visitará a Atlético de Rafaela. El equipo benhurense seguramente irá con un equipo con varios suplentes, tal como aconteció en la fecha pasada ante Argentino de Vila, ya que el domingo a las 18.30 recibirá a Central San Carlos en el partido de vuelta de la tercera fase de Copa Santa Fe (ganó BH 1 a 0 en la ida).

Esta fecha se jugará como nunca en varias jornadas. El viernes seguirá con Dep. Tacural vs. Brown (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera) y Dep. Libertad vs. Unión (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera).

El domingo continuará con Atlético de Rafaela vs. Sp. Norte (10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera); Florida Clucellas vs. Ferrocarril del Estado; Argentino de Vila vs. Dep. Josefina (abos 14 Reserva y 15.30 Primera).

Luego, el lunes se medirán: 9 de Julio vs Dep. Ramona (20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera), mientras que el martes 29 lo harán Peñarol vs. Arg. Humberto (20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera). Quilmes vs. Dep. Aldao, a confirmar.