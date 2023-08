Tévez, apoyado por la barra Roja

BUENOS AIRES, 24 (NA). Independiente no encuentra paz, ya que este miércoles apareció un nuevo pasacalles contra el plantel que se encuentra en zona de descenso en el que les advierten a los integrantes que si no ganan le prenderán fuego sus vehículos, mientras que al flamante entrenador, Carlos Tevez, la barra brava le brindó su apoyo.

En las inmediaciones del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini apareció un pasacalles amenazantes para el plantel. "Ganen o caminan", reza el mensaje que acompaña los dibujos de un arma, fuego y un auto, en clara alusión a las consecuencias que podría tener no obtener los tres puntos ante Vélez, en un choque clave por salir de la zona roja de la tabla.

Además de la aparición de un pasacalles intimidatorio, por las calles del sur bonaerense también se pudo ver afiches que apuntaron directamente a la cúpula dirigencial de Independiente, sumido en la lucha por no perder la categoría. En las imágenes de los mismos, aparecen las caras del ex presidente, Fabián Doman, junto al actual mandatario, Néstor Grindetti y las figuras de Juan Marconi y Cristian Ritondo, acompañados de la leyenda "Usaron a Independiente para hacer campaña. Ahora nos vamos al descenso".

Por otra parte, Juani, líder de la facción "Los Dueños de Avellaneda", le brindó su apoyo a Tevez ante de subirse a su vehículo, luego de la conferencia de prensa de presentación: "Gracias por todo. Te vamos a apoyar y te vamos a alentar todos los fines de semana".



CAMBIOS DE HORARIO

La Liga Profesional de Fútbol informó el cambio en los horarios de los partidos del próximo domingo que disputarán Independiente- Vélez Sarsfield y River Plate- Barracas Central, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. El primero se jugará en Avellaneda desde las 19, cuando estaba programado para las 19:15.

Luego, el vigente campeón del fútbol argentino recibirá en el estadio Monumental a Barracas Central desde las 21 cuando estaba fijado para las 21:30.