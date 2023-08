9 de Julio y Peñarol jugarán la revancha en el Soltermam

En el partido de vuelta de la tercera etapa de la Copa Santa Fe, 9 de Julio recibirá este jueves a Peñarol. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Germán Soltermam con el arbitraje de Jorge Martinez. Los asistentes serán Gustavo Fernandez y Exequiel Salomón, y el cuarto árbitro Maximiliano Martinez, todos de la Liga Dep. San Martín.

Con la mínima ventaja del 2 a 1 logrado en Villa Rosas, el elenco dirigido por Maximiliano Barbero cuenta con dos resultados a favor para avanzar de ronda, es decir ganando o empatando. La V azulada de Hugo Togni está obligada a ganar, al menos por un gol, para forzar los penales.

Con la proximidad del partido ante Sol de América de Formosa, seguramente el DT juliense dispondrá nuevamente un mix entre el habitual elenco liguista y jugadores que no tienen demasiados minutos en el Federal A. Peñarol demostró ser un rival muy competitivo y tratará de dar el golpe.

Recordemos que el ganador se llevará un cheque de 450.000 pesos y en la siguiente ronda enfrentará al vencedor de Ben Hur vs. Central San Carlos.



PARA EL DOMINGO

El Consejo Federal informó la programación y designaciones arbitrales para la 27ª fecha del Federal A a jugarse el fin de semana.

En la Zona 4, el encuentro que disputará el domingo 9 de Julio ante Sol de América de Formosa desde las 19 será dirigido por el salteño Gustavo Benites. Sus colaboradores en el estadio Germán Soltermam serán Lucio Díaz (Salta) y Walter Cardozo (Jujuy) como asistentes, en tanto que el cuarto árbitro será el santafesino Maximiliano Manduca.

La fecha dará comienzo el sábado con el partido que en Resistencia animarán Sarmiento y Juventud Antoniana de Salta, desde las 16, con arbitraje de César Ceballos. El domingo completarán a las 16.30 San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte, Joaquín Gil; y a las 17.30 Central Norte de Salta vs. Boca Unidos de Corrientes, Pablo Nuñez. Queda libre Gimnasia y Tiro.