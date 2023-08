Se realizó el Provincial U23

El sábado se realizó en Rosario el Campeonato Provincial U23 de atletismo, evaluativo para el Campeonato Nacional de la categoría a realizarse en Mar del Plata los días 9 y 10 de septiembre. Como es habitual, participaron algunos atletas de CRAS de nuestra ciudad con meritorias performances.

En varones, Stéfano Serafín logró el tercer puesto en salto en largo con una marca de 6m 37.Además, el lehmense Benjamín Castillo Molina fue tercero en los 800 metros con un registro de 2m 02s 66.

Por el lado de las damas, Camila Rodriguez fue primera en los 100 metros llanos con 12s 55 y quedó segunda en 200 metros.En tanto, Virginia Abba fue primera en lanzamiento de martillo con 43m 43.



CHIARAVIGLIO, LEJOS

El santafesino Germán Chiaraviglio concluyó ayer en el 22º puesto, con una marca de 5,35 metros, en la 19ª edición del Mundial de Budapest, Hungría, en el que participan más de 2.000 deportistas de 200 países hasta el 27 de agosto. "Conforme no, pero tranquilo porque di todo lo que tenía. No salió el salto 5,55. Hice dos buenos intentos. El segundo fue el más cercano, creía que había pasado. Llegué de la mejor manera y no se pudo dar el resultado", expresó Chiaraviglio en declaraciones a Télam desde Hungría.