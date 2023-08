Jovencita de 12 años de edad murió al chocar contra un poste

El hecho ocurrió en la intersección de Calingasta y Santa Bárbara, en Villa Posse de Córdoba Capital, donde una menor de edad le sacó sin autorización el auto -un Renault Sandero en el que le enseñaban a manejar-, a su papá, cuando no se encontraba en su casa.

La víctima fatal, habría usado sin permiso el auto para ir a buscar a sus hermanos a un club de fútbol local, según informaron fuentes policiales a Infobae, según lo replicado por Crónica.

En ese sentido, detallaron que la menor recorrió dos kilómetros desde su casa hasta el lugar en donde se encontraban sus hermanitos, que tienen 5, 6 y 11 años.

Al respecto, el comisario inspector Daniel Segura especificó que la menor “perdió el control del vehículo, chocó contra un poste y murió" de camino a su casa.

El auto derrapó no menos de cincuenta metros según las huellas dejadas en el lugar, y volcó para finalmente chocar de lleno contra un poste de luz.



UN DERRAPE

“Sabemos que el padre no había autorizado a sacar el vehículo. El accidente se produjo por un derrape”, precisó el policía.

Consecuentemente, la jovencita falleció en el acto, producto de un “fuerte impacto”.

En tanto, los tres hermanos de la víctima fatal sufrieron lesiones menores, traumatismo leves y escoriaciones, pero estaban fuera de peligro.

Al lugar del trágico suceso, arribaron la Policía, el cuerpo de Bomberos y una ambulancia, y los peritos trabajaron en pos de poder determinar cuáles fueron las causas del accidente, con el lamentable saldo de la muerte de quien conducía el automóvil en cuestión