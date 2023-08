Un lavacoches robó prendas, huyó y luego cayó en manos de policías

En la esquina de las calles Alvear y San Martín, una persona detuvo la marcha de un móvil de la Unidad Regional V de Policía, e hizo saber que un sujeto había ingresado a su local comercial, y sustrajo prendas de vestir.

El hombre, tal lo adelantado en la mañana de ayer por LA OPINION en internet, agregó que el ladrón llevaba un balde, y aportó datos sobre cómo estaba vestido.

Más tarde fue interceptado y detenido, a la vez que se procedió al secuestro de cinco prendas de vestir, que contaban con las etiquetas insignias del comercio damnificado.

Se trató de David Ezequiel A., de 21 años de edad, residente en la calle B. Manera al 1300, quien en sede policíaca fue notificado sobre el inicio de una causa penal, por el delito cometido.



MENORES

DETENIDOS

Personal policial se hizo presente en Brigadier López y Muniagurria, donde un vecino tenía retenidos a Alexander Agustín C., de 15 años., y a Lautaro Tomás C. (15), ambos residentes en G. Maggi al 1000, quienes le habían sustraído su bicicleta.

Tras las actuaciones de estilo, ambos fueron entregados a su progenitora.



SALVARON

UNA VIDA

En la jornada del martes 22 de agosto, uniformados de la Unidad Regional V de Policía, se hicieron presente en un tramo de la calle Sarmiento, donde una mujer de 35 años de edad comentó que su pareja, identificado como J.M.A. se había retirado manifestando su deseo de llevar a cabo una drástica determinación.

Más tarde, fue ubicado en bulevar Roca, pasando el predio que ocupa una cooperativa, colgado de un árbol.

Esto hizo que siendo tomado de las piernas se lo levante, a la vez que con un cuchillo de cortó la soga, y seguidamente se dio inicio a maniobras de reanimación, hasta el arribo de personal de un servicio de emergencias.

Acto seguido, fue trasladado a un centro de atención médica.



UN INTENTO

DE ROBO

Agentes de la Unidad Regional V de Policía, fueron informados sobre la sospechosa presencia de un sujeto, en el cruce de las calles Ciudad de Esperanza y A. Alvarez.

Se trató de Aldo Fabián O., de 33 años de edad, y domicilio en la calle Pascual Brusco al 1100, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser alojado en la Alcaidía local.

Sobre su presencia en el lugar, se pudo establecer que había intentado sustraer elementos de limpieza en un comercio sito en C. de Esperanza al 500, por lo que fue arrestado y llevado a una sede policíaca, a los fines determinados por la ley.