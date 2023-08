Presentaron una obra de arte hecha con residuos tirados en caminos rurales

A pesar de la contaminación que sufre principalmente en los caminos rurales del área periurbana de Rafaela, el campo volvió a tender la mano a la ciudad ayer con la presentación de una obra de arte elaborada con productos desechados que busca generar impacto positivo acerca del problema ambiental que se genera cuando los ciudadanos arrojan basura en lugares prohibidos que afectan la vida misma de los animales y las personas.

La iniciativa, que recibió el nombre de "Arrojo", fue de la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR) y la artista plástica que concretó la idea fue Mavi Furlotti, en tanto que la curadora fue Regina Linares. "Arrojo" es una obra que representa a un tero de grandes dimensiones, un ave que refleja la vida misma de los campos de la región.

La presentación se realizó anoche en el Salón Colonial del Jockey Club de Rafaela ante representantes de diversas instituciones y buena parte de los socios de ACPUR, una entidad que agrupa a más de 40 productores del periurbano rafaelino. "Estamos muy felices de que ustedes estén acá para participar de este proyecto cuya idea original nació hace dos años, y en el que trabajamos en los últimos ocho meses", dijo Fernando Belinde, uno de los responsables de la institución.

Por su parte, en la apertura del encuentro Marcos Delfabro -secretario de ACPUR- explicó que "el campo decidió esta vez hablar de otra manera, generalmente silencioso y trabajador tranqueras adentro, cuando se expresa lo hace a través del reclamo para denunciar situaciones de injusticia y para pedir auxilio". "Entendimos que hay otras formas de expresión para abordar la problemática de la basura que algún sector de la ciudadanía arroja no en nuestros campos sino en la comarca Rafaela, el arte en este caso es una herramienta para esta propuesta, para este mensaje que queremos dar", sostuvo. "Creemos que entre el campo y la ciudad de Rafaela no hay límites sino integración. Si tenemos un problema en el campo, estamos convencidos que la ciudad puede ayudarnos en la solución, principalmente a partir del compromiso de cientos de personas que aprendió a clasificar residuos", agregó.

Delfabro enfatizó que "nuestro objetivo es enfatizar con este proyecto Arrojo un mensaje para los chicos, para las nuevas generaciones, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente" a la vez que adelantó que la obra de arte producida con desechos recolectados en los caminos cercanos a la ciudad se expondrá en el stand de ACPUR en la Expo Rural de Rafaela, a realizarse entre el 21 y 24 de septiembre, pero que además visitará escuelas de arte e incluso el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González".

Después fue el turno de Mavi Furlotti, quien se definió como una madre de cuatro hijos que en su tiempo libre se dedica al arte, al que definió como una "pasión personal". Después sintetizó las etapas del proyecto, que comenzó con un trabajo de aproximadamente diez horas de búsqueda de materiales en los caminos rurales. Metales, plásticos, madera, lamiplast, cortinas, televisores, restos de materiales de construcción fueron los elegidos entre tantos otros para el proyecto. "Se juntaron desperdicios que completaban un contenedor. Después hubo que hacer una selección de lo que se ajustaba más a la idea. Y luego hubo que hacer una limpieza profunda y una desinfección de cada pieza a utilizar, desde un neumático hasta una frapera, con enjuagues varios y secado al sol", sostuvo la artista.

"El tiempo de trabajo fue de ocho meses. Todo proceso creativo tiene momentos buenos y de los otros. El gran desafío era cómo fusionar los distintos elementos, desde plásticos hasta alambres. En total utilizamos 70 elementos que fueron desechados. De alguna manera, los reciclamos y le dimos otro uso", señaló Furlotti, quien además se mostró sorprendida de encontrar "tanta basura en nuestros caminos cercanos a la ciudad, es muy triste esta situación que me ha movilizado".

La presentación contó con un audiovisual con fotos y datos del proceso de ocho meses de trabajo. Furlotti dijo que la obra de arte -agradeció a una familia que le dio lugar para desarrollar la idea y trabajar con los materiales- simboliza "un grito de los animales, de la naturaleza misma por la contaminación" a la vez que dijo que por las bolsitas de nylon hay animales que mueren.

"En ese lugar donde procesábamos los desechos me encontré con una familia de teros que primero me tenía desconfianza. Pero con el correr de los días ya comenzamos a generar un vínculo. En ese contexto surgió Arrojo, este tero hecho con material de descarte, con 70 elementos", subrayó. Un guardabarro, un pata pata, una frapera, parte de un televisor, cortinas, tiras de sillones, el pico hecho con la parte interior de una estufa, un fluorescente, un ventilador, una escoba, un neumático, bolsas de verduras, cortinas, canastos de ropa de distinto tipo y caños son algunos de los elementos fusionados en Arrojo, quien tiene los ojos tapados por una red y el nido vacío que representa la falta de fecundidad como consecuencia de la contaminación.

Dicen que uno de los roles es provocar. Arrojo es un tero afectado por residuos que no siguieron por los circuitos habilitados. Y que nos quiere hacer pensar y reflexionar sobre la forma en que cuidamos la "casa común".