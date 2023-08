Desde septiembre, jubilados cobrarán 23% más y bonos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 correspondiente a septiembre de 2023 en 23,29%, a través de la resolución 186/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial.

El aumento para jubilados y pensionados, que fue anunciado el 10 de agosto último, lleva el haber mínimo a $ 87.460 a partir del próximo mes. Adicionalmente, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono de $ 27.000 en septiembre, en octubre y en noviembre, con lo que nadie cobrará menos de $ 114.460.

De esta forma, el haber de los jubilados de la mínima que lo hicieron con 30 años de aportes efectivos (1,2 millones de personas) quedará en $ 123.760. El incremento de septiembre será el tercero del año y fue fijado a partir de la Ley de Movilidad.

A partir de la suba del mes que viene, la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 127,3%, ubicándose por encima de la inflación del período, destacó la ANSES en un comunicado.



SIGUEN LOS CRÉDITOS

En julio pasado, la ANSES anunció nuevos créditos para jubilados y pensionados por $ 400.000 pagaderos en hasta 48 cuotas, con una tasa fija del 29% anual. "Estos créditos para nuestros jubilados se pueden ofrecer gracias al crecimiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS), que pasó de tener un valor de US$ 35.000 millones en el 2019 a US$ 60.000 millones en la actualidad", señaló el ministro de Economía, Sergio Massa.

"En ese camino decidimos asignar $ 50.000 millones a un programa de crédito, con una tasa fija del 29% anual, que sirve para que los jubilados puedan viajar, arreglar sus casas, e incluso ganarle a la inflación", explicó el jefe de la cartera de Hacienda. El sentido económico de esta medida es "cuidar nuestro mercado interno porque el jubilado no hace contado con liquidación, sino que consume y mueve, precisamente, el mercado interno".

El ministro resaltó la agenda de actividades que en general llevan adelante distintos grupos de jubilados y puso como ejemplo los "1.000 jubilados que se capacitan y aprenden a ser programadores con el objetivo de vender servicios al exterior", a través de Argentina Programa, una iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento.

En cuanto a los créditos, se informó que las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $ 400.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de hasta $ 150.000.

En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas, en tanto los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo a partir del día de la fecha.

Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. De este total, el 70% corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30% restante a pensionados.