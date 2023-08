Tras ocho años de obras, se inaugurará la Variante Rafaela de la ruta 34

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dejarán habilitada este miércoles a partir de las 15:30 hs. la Variante Rafaela de la Ruta Nacional Nº 34, que consiste en una traza nueva de 17 kilómetros que permite evitar el tránsito por el interior de la ciudad de Rafaela. Se trata de un tramo que comenzó a construirse en el 2015 y que todavía no está terminado debido a que restan obras complementarias, según indicaron desde Vialidad Nacional.

Pero el apuro por inaugurar tiene una explicación electoral: el viernes será el último día en que el gobernador, Omar Perotti, y el resto de las autoridades de la Provincia, de municipios y de comunas que son candidatos en las elecciones generales del 10 de septiembre podrán participar en actos de este tipo. Por eso se comprende además que el mandatario provincial haya fijado para el viernes el corte de cintas del Acueducto Rafaela, otro proyecto que tiene más de ocho años de antigüedad y que aún no está trabajando a pleno.

"El sábado 26 a la hora 0 no se podrán efectuar inauguraciones con la participación de funcionarios en ejercicio que sean candidatos", aclararon ayer desde la Secretaría Electoral de la Provincia ante una consulta de este diario.

Perotti y Katopodis encabezarán la ceremonia en el cruce de la Variante con la Ruta 70, al oeste de la ciudad, a la que se sumarán el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el jefe del 7º Distrito Santa Fe del organismo, Fabio Sánchez, y autoridades de la ciudad y del departamento Castellanos.

Según datos de Vialidad Nacional, la obra de la Autopista de RN 34 fue retomada en su ejecución en marzo 2020 en varios frentes de trabajo. Hasta ese momento solo se había habilitado un tramo de 5 kilómetros del formato autopista durante la gestión del presidente, Mauricio Macri. En este marco, se habilitaron 8 kilómetros de duplicación de calzada en diciembre de 2020, y otros 6 kilómetros más en agosto de 2021, entre la Ruta Nacional 19 en jurisdicción de Angélica y Rafaela.

"En dos años y medio, la actual gestión habilitó 40 km de los 45 km de la autopista", remarcaron desde Vialidad. "Las habilitaciones de la doble calzada (diciembre 2020 - agosto 2021 – octubre 2021 – agosto 2023) no fueron inauguraciones ni terminaciones dado que el tramo continuará con obras complementarias hasta el plazo de fin de obra en octubre de 2023", aclararon desde el organismo.

"En la Variante Oeste se trabajó en varios puntos, especialmente en los intercambiadores de empalme con la traza al sur y norte de la ciudad, en los dos cruces sobre ramales ferroviarios, en los intercambiadores de RP 70 y en correspondiente al “Camino 6” - Acceso al Autódromo", indicó Vialidad.

A modo de anticipo, se consignó que la Municipalidad de Rafaela "relicitará la pavimentación del Camino 5 y luego el Camino 6; ambas obras solicitadas por el gobierno local y las entidades industriales y comerciales de la ciudad" aunque no se brindaron mayores precisiones.

"La transformación en autopista de la ruta Nacional N° 34, en el tramo desde la localidad de Angélica - RN 19 hasta la ciudad de Rafaela, comenzó en enero de 2020 y registra un avance del 95%. Los trabajos consisten en la construcción de la autopista, duplicación de calzada, de puentes, y de la Variante Rafaela por traza nueva; y beneficiarán a las localidades de Angélica, Susana y Rafaela, con un monto de inversión es de más de 26 mil millones de pesos", señala a modo de resumen de la obra.

Al mismo tiempo, el proyecto se desarrolla en el tramo de Sunchales, con un avance del 75 por ciento y una inversión que supera los 11 mil millones de pesos. En tal sentido, ya se terminó la rotonda de acceso a la futura ciudad en tanto que la construcción del puente sobre el Canal Vila-Cululú se encuentra en la instancia final.

En tanto, está pendiente la transformación en autopista del tramo de 14 kilómetros entre Rafaela y Ataliva: "la actual gestión trabaja para iniciar las obras entre septiembre y octubre con la empresa Decavial, que gestiona la instalación de su obrador en la zona de Lehmann mientras Vialidad avanza en la disponibilidad de los terrenos para ensanchar la traza".

En 2017, a poco de las elecciones de medio término, el presidente Macri organizó un acto "de campaña" sobre la Variante y el Camino 6, muy cerca del predio del Relleno Sanitario, al que asistieron el gobernador, Miguel Lifschitz, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y de Transporte, Guillermo Dietrich y el intendente rafaelino, Luis Castellano entre otras autoridades. En ese momento, la circunvalación ya lucía como una "montaña de tierra" afirmada. Recién seis años después se habilitará la circunvalación en el marco de la campaña electoral y a las apuradas por el límite para que las autoridades inauguren obras.