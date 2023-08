Por falta docentes de nivel inicial, se aprobará la excepción para Jardines

Después de un fin de semana largo, y acompañados por el sonido de un fuerte viento en el sexto piso del edificio municipal, los concejales dieron despacho a dos proyectos en la reunión de comisión de ayer. El primero plantea una modificación en el artículo 7° de la ordenanza Nro. 4581 referida al funcionamiento de los jardines de infantes particulares de la ciudad de Rafaela, tal como publicó LA OPINIÓN en su edición del lunes. Es que ante la falta de maestras jardineras, representantes de más de 20 jardines de infantes manifestaron semanas atrás -a través de una nota firmada por Anabela Coria y Celeste Porcel -, dificultades para cumplir con la exigencia de contar con una docente matriculada por sala. Justamente, el miércoles de la semana pasada, los ediles recibieron a la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela Mariana Andereggen, quien les explicó y amplió detalles de la problemática.

Dada la situación, con esta nueva ordenanza, y en relación al inciso a) que establece que los titulares de la sala deberán ser docentes matriculados, y el b) que incluye también a docentes de áreas especiales, se agrega ahora el siguiente párrafo al artículo 7°: “Cuando el responsable o titular del establecimiento acredite mediante declaración jurada la imposibilidad objetiva de contar con personal que cumpla con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, la autoridad de aplicación podrá autorizar con carácter excepcional y temporal la incorporación de estudiantes avanzados de la/las carreras mencionadas en el inciso a) del mismo, sólo si tuvieran el 60% o más de las materias aprobadas. Esta excepción podrá aplicarse desde el surgimiento de la necesidad y hasta la finalización del mismo año calendario en la que comience, no pudiendo renovarse el año siguiente. Sólo podrá utilizarse esta modalidad de contratación excepcional para el 25% del total del personal. En caso de que la institución educativa solicitante cuente con una sola sala, no podrá hacer uso de esta prerrogativa".

En relación a esta modificación, la concejal Soltermam dijo a diario LA OPINIÓN: “Fue un pedido que ingresó el 10 de julio; más de 20 representantes de distintos jardines de la ciudad alcanzaron al palacio municipal esta solicitud, la que llevó a proponer esta modificación de la ordenanza que permitirá incorporar estudiantes avanzadas de las carreras del profesorado de nivel inicial. Ahora los estudiantes van a poder ingresar a trabajar a los jardines, pero solo aquellos que tengan más del 60% de las materias aprobadas. Lo va a poder hacer un docente por turno y por finalización de año calendario, o sea, si vos ingresás ahora, la excepción finaliza en diciembre de este año. Tiene que terminar porque sabemos que en los meses de verano baja la concurrencia a los jardines de infantes y se reinicia a partir de marzo. Los jardines de infantes van a tener ahora la posibilidad de incorporar más niños, y esto va a generar mayor ingreso económico. Va a significar un antes y un después”.

También aclaró que el jardín de infantes que presente esta situación, deberá justificar la excepción presentando a la Secretaría de Educación de la Municipalidad una declaración jurada que explique que, al no conseguir maestro/a matriculada, tuvo que optar por contratar un estudiante avanzado de la carrera.

Por otro lado, a través de un proyecto de resolución, el Concejo Municipal reconocerá la trayectoria periodística de Marcelo Rafael Muriel al cumplirse 40 años ininterrumpidos de actividad en los medios. En los primeros extractos del Considerando se lee: “Que en los medios de comunicación ingresó a trabajar en el año 1983 en Radio Rafaela en el programa Deportes en Relieve que dirigía Leonello Bellezze. Que trabajó además en los siguientes medios de la ciudad: Diario La Opinión, fue corresponsal desde Rafaela del equipo de Ricardo Porta en LT 9 de Santa Fe, en el Diario Hoy en la Noticia de Santa Fe, periodista de la Revista Sólo Fútbol de Buenos Aires (cubría las participaciones de Atlético de Rafaela en la primera B Nacional). Hoy se desempeña en CNN Rafaela, perteneciente al grupo Castellanos, como jefe de deportes de la emisora. También fue jefe de deportes en radios Universidad, UNIRRED, Del Plata Rafaela y Colón”.

Luego de ser mencionados numerosos trabajos, participaciones, distinciones y reconocimientos, la Resolución expresa en su artículo 1°: El Concejo Municipal de Rafaela reconoce la trayectoria de Marcelo Rafael Muriel, por su labor y aporte a la ciudad y el periodismo durante estos 40 años ininterrumpidos de carrera como periodista deportivo.

Este jueves entonces, el periodista -que además se desempeñó en el área de prensa de la Municipalidad y actualmente está a cargo de Ceremonial y Protocolo del Ejecutivo- será reconocido públicamente. Y, en el mes del niño, se aprobará también el proyecto que flexibiliza la contratación de personal docente en los jardines de infantes de carácter privado, lo que propiciará un mayor número de niños ingresantes, y brindará por su parte, más trabajo.