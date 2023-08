Así se jugará la décima del Clausura

Anoche tuvo lugar la reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol en la que se programó la décima fecha del torneo Clausura de la Primera A, capítulo que tendrá al líder Sportivo Norte visitando a Atlético de Rafaela el domingo a las 11.30 hs.



A continuación, todo el programa de partidos:



Jueves 24/08: 21.30 hs Atlético de María Juana vs Ben Hur.

Viernes 25/08: 21.30 hs Dep. Tacural vs Brown de San Vicente, Dep. Libertad vs Unión de Sunchales.



Domingo 27/08: 11.30 hs Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte; 15.30 hs Florida de Clucellas vs Ferrocarril del Estado, Argentino de Vila vs Deportivo Josefina.



Lunes 28/08: 21.30 hs 9 de Julio vs Dep. Ramona.



Martes 29/08: 21.30 hs Peñarol vs Arg. de Humberto.



A confirmar: Argentino Quilmes vs Dep. Aldao.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 21; Ferrocarril del Estado 20; Peñarol 19; Libertad 18; 9 de Julio 17; Argentino Quilmes 16; Atlético de Rafaela 14; Dep. Aldao 12; Florida de Clucellas 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Unión 9; Brown San Vicente 8; Dep. Josefina 6; Arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 1.