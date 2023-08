Messi va en busca de una nueva final con Inter Miami

BUENOS AIRES, 23 (NA) -- El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi se enfrentará hoy con Cincinnati FC en el TQL Stadium por las semifinales de la U.S. Open Cup.

El partido se jugará a partir de las 20:00 (hora argentina) y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports.

El equipo del Estado de Florida viene de consagrarse campeón de la Leagues Cup, el pasado sábado, cuando le ganó al Nashville en la tanda de penales.

El partido requirió de un desgaste importante ya que, tras el empate, cada equipo pateó 11 penales hasta que el arquero Elliot Panicco erró el suyo y "Las Garzas" conquistaron su primer título.

Debido a este desgaste, el entrenador Gerardo Martino probó con dos esquemas diferentes para visitar al Cincinnati y con tres sorpresas: las inclusiones del ecuatoriano Leonardo Campana y de los argentinos Facundo Farías y Tomás Avilés que aún no han debutado en el club.

Por su parte, Cincinnati es el líder de la zona A de la Major League Soccer con 51 puntos.

A pesar de ello, viene de un golpe duro al perder por 3-0 contra el Columbus Crew en el Lower.com Field.

El equipo del Estado de Ohio cuenta con dos argentinos de buen pie en su plantel: el ex Boca y Estudiantes, Luciano Acosta y Álvaro Barreal, el juvenil que llegó al club en 2020 desde Vélez.