La “Crema” entrenará y viajará a Mar del Plata

Atlético de Rafaela viene de igualar 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires, como visitante, y se prepara, en una corta semana de trabajo, para volver a jugar en terreno ajeno. El plantel albiceleste trabajará este miércoles por la mañana en el predio Tito Bartomioli y por la noche viajará rumbo a Mar del Plata, donde este viernes visitará a Aldosivi.

Dicho juego, correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, comenzará a las 18:00 hs y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

Para dicho compromiso el DT, Ezequiel Medrán, podría repetir la misma formación que viene de jugar en Caseros.

La 'Crema', con 42 unidades en la tabla, suma una interesante racha con cinco sin perder (3 victorias y 2 empates) y sus presentaciones de visitante, sumado al rendimiento que vino demostrando, le permiten soñar con un buen resultado en esta nueva salida y la posibilidad de mantenerse en los principales planos del grupo.

Aldosivi, por su parte, que viene de igualar 0-0 con Tristán Suárez, intentará reencontrarse con la victoria tras tres partidos. El conjunto de Walter Coyette suma 30 puntos y sabe que no puede dejar pasar más oportunidades para soñar con la clasificación al reducido y pelear por un ascenso.



FABRICIO LLOBET, EL ÁRBITRO

En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para el próximo fin de semana y el encuentro que disputarán Aldosivi y Atlético de Rafaela será arbitrado por Fabricio Llobet. El cordobés estará acompañado por Sebastián Osudar y Hernán Salado, en tanto que como cuarto árbitro estará Alejandro Porticella.

La siguiente es la nómina de árbitros que controlarán los partidos de la Primera Nacional en este fin de semana, en la disputa de la 31ra. fecha de la zona A y la 27ma. fecha de la zona B, a jugarse entre viernes 25 y lunes 28.



ZONA A

Viernes 25/08: 20.00, por TV: Temperley-San Martín de San Juan (Felipe Viola). Sábado 26/08: 15.00: San Telmo-Defensores Unidos de Zárate (Bruno Amiconi), 15.30: Defensores de Belgrano-Güemes de Santiago del Estero (Emanuel Ejarque), 16.00: Nueva Chicago-Alvarado de Mar del Plata (Julio Barraza), 19.00: Estudiantes de Río Cuarto-Patronato de Paraná (Lucas Comesaña), 21.00: San Martín de Tucumán-Flandria (Nelson Sosa). Domingo 27/08: 13.10, por TV: Almirante Brown-Deportivo Morón (Sebastián Martínez), 15.00: Almagro-Brown de Puerto Madryn (Alvaro Carranza). Lunes 28/08: 21.10, por TV: All Boys-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Andrés Gariano). Libre: Agropecuario de Carlos Casares.



ZONA B

Viernes 25/08: 18.00, por TV: Aldosivi de Mar del Plata-Atlético de Rafaela (en el estadio José M. Minella) (Fabrizio Llobet). Sábado 26/08: 11.00: Deportivo Madryn-Estudiantes de Caseros (Adrián Franklin), 14.00, por TV: Tristán Suárez-Atlanta (Diego Ceballos), 15.30: Villa Dálmine-Brown de Adrogué (Edgardo Zamora), 15.30, por TV: Chacarita Juniors-Racing de Córdoba (Pablo Giménez), 18.10, por TV: Independiente Rivadavia Mendoza-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Gastón Monsón Brizuela). Domingo 27/08: 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Quilmes (Juan Pafundi), 15.30: Mitre de Santiago del Estero-Deportivo Riestra (José Carreras), 15.30; Chaco For Ever-Ferro (Carlos Córdoba).