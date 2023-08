Atlético de Rafaela debutó en Copa Santa Fe con una derrota

Atlético de Rafaela, que presentó un equipo liguista, fue sorprendido por Colón de San Justo y perdió 1 a 0 en lo que fue su estreno en la Copa Santa Fe ‘Provincia Deportiva’.

El único gol del encuentro lo marcó Franco Jominy, a los 10 minutos del complemento. Cumpliendo con la ley del ex, el delantero recibió un pase de Farías, quien desbordó por la banda izquierda, y remató con todo el tiempo del mundo para quebrar la resistencia de Mayco Bergia, que nada pudo hacer.

El partido fue parejo y ambos elencos tuvieron sus oportunidades para convertir. En la primera parte, Colón tuvo la primera clara en los pies de Jominy, que le dio de ‘colgada’ y la pelota se fue besando el palo. A los 21, Iván Bravo metió un remate cruzado al palo, siendo la más clara para la ‘Crema’.

Sobre el final mismo del PT, el local tuvo una en los pies de Peresuti y otra de Bertola, desde afuera del área, y en ambas estuvo muy atento el arquero albiceleste.

En el complemento, Biolatto metió un cabezazo que se fue por el segundo palo y no mucho más para un elenco albiceleste que al encontrarse en desventaja, no supo quebrar la férrea línea defensiva que propuso Colón.

El encuentro, correspondiente a la tercera fase del certamen provincal, se disputó en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, ante un lleno total, en lo que fue una jornada histórica para el conjunto que milita en la Liga Santafesina de Fútbol.

La revancha, aún sin fecha ni horario definido, se disputará en el estadio Monumental de barrio Alberdi. La ‘Crema’ estará obligada a revertir el marcador adverso si es que quiere continuar en carrera y medirse, en la cuarta fase con Colón de Santa Fe.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

Colón de San Justo: Nicolás Ilchischen; Genaro Peresutti, Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo y Matías Fantín; Agustín Albano, Agustín Farías, Braian Minotti, Leandro Bertola (c); Franco Jominy y Maximiliano Melgratti.

DT: Cardozo Habychain.



Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Bruno Riberi, Julián Fuyana, Gastón Tellechea (c) e Iván Bravo; Alejo Macellari, Lisandro Merlino, Luciano Biolatto y Valentín Luciani; Ian Ostertag y Agustín Bianciotti. Suplentes: Gastón Unrein, Ignacio Schaab, Santiago Peralta, Ignacio Rossi, Agustín Alfano. DT: Juan Sabia.



Goles en el segundo tiempo: 10m Franco Jominy (C),



Cambios: 34m PT Caiganich x Minotti (C). ST: 16m Brian Goro x Ostertag (AR) y Agustín Luna x Bianciotti (AR), 28m Agustín Alfano x Luciani (AR), 30m Palacios x Bertola (C).