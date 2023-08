La Defensoría del Pueblo inauguró una sala multimedia en Rafaela

Con la presencia del defensor del Pueblo de Santa Fe a/c, Jorge Henn, ayer quedó inaugurada la sala multimedia de la Delegación Rafaela, en la sede ubicada en calle Almirante Brown 73. "La disponibilidad de tecnología en esta delegación nos permitirá tener un contacto más fluido más allá de una llamada telefónica o un mensaje de texto. Ahora el contacto será más directo con la sede Santa Fe como asimismo con cualquiera de las dependencias de la Defensoría. El abanico de posibilidades que abre esta tecnología va desde reuniones virtuales a capacitaciones internas, pasando por otro tipo de modalidad on line", había destacado Henn.

Durante la inauguración, Henn afirmó: "Todos sabemos el problema que tiene el continente del entorno virtual, digital. Es un problema grave, no hay que subestimar lo que significan las violencias de género pero también la violencia en general. Tiene que ser un objetivo la conducción de entornos digitales seguros. Para ellos, hemos construido, tanto en Santa Fe y en Rafaela, acuerdos para trabajar juntos reconociendo a las instituciones de la Sociedad Civil que dejan su tiempo personal para trabajar con este tema y dentro del absoluto respeto a ese trabajo; ver qué podemos hacer juntos para construir hojas de ruta, para no volver a victimizar a quien ha sido víctima de un delito, en el marco de un entorno digital violento. Lo que no es delito, también está bueno que lo repensemos. Hay muchas cosas que no son delito, pero que realmente atrasan y debemos tener en cuenta la dimensión, trabajar en campañas".

En este marco, la Defensoría del Pueblo firmó diversos convenios con el objetivo de motorizar iniciativas de capacitación en la lucha contra la violencia de género digital con distintas organizaciones entre las que se cuentan la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela a través de la Oficina de Violencia de Género, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la UCES, Espacio Cultura Tiza y Karbón, Asociación Civil Florentina, ATE Rafaela Departamento de Género y Diversidad, Revuelo Disidencias LGBTI, Asociación Civil Barbiana Rafaela La Casona, la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe dirección de Diversidad Sexual y Rafael Molina, activista varón trans.

"Esto no es una cuestión de inaugurar un área, tiene todo el avance tecnológico mínimo pero necesario. Todos los que formamos parte de la Defensoría del Pueblo de Santa fe sabemos que no hay nada más trascendente e importante que trabajar para mejorar la condición humana. Conozco cada una de las agendas, es un compromiso. Tenemos que hablar de la calidad institucional, lo importante es que hagamos un aporte para que las defensorías estén cerca de la gente. Nos permite tomar mejores decisiones y cumplir con un mandato de una ley que ya tiene más de 30 años", concluyó Henn en su discurso.

Según comentaron, esta carta compromiso tiene diez puntos para trabajar la problemática de violencia de género digital, lo que no está incluido en el Código Procesal Penal. Se puso de manifiesto también que la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual no está vista como delito y la suplantación de identidad digital tampoco. La idea de la Defensoría del Pueblo es empezar a trabajar en una capacitación interna, que va a ser para todas las instituciones que adhieran, con tres instancias de trabajo: teórica conceptual, casos prácticos y una mesa de trabajo para trabajar en red con todas las instituciones que se sumen de acuerdo al área que manejen.

Cabe destacar que la violencia digital constituye una tipología más en las formas de ejercer violencia y se define como acoso u hostigamiento virtual a través de medios digitales como por ejemplo Facebook, Instagram y Tik Tok, foros en internet, plataformas de juegos o mensajerías y celulares. El ciberacoso consiste en publicar o difundir de forma no consentida contenido íntimo, vergonzoso, perjudicial, falso o cruel sobre otras personas. Esto puede incluir compartir información personal o privada sobre alguien más lo que provoca vergüenza o humillación.

Para finalizar la jornada, ayer a las 11:30 se dictó una capacitación sobre "Ciberestafas. Distintas modalidades, temas más comunes, cómo denunciar, cómo resguardar la evidencia", a cargo de la lic. María Soledad Martínez, en la sede de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).