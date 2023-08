Ola de saqueos en diferentes puntos del Gran Buenos Aires

Después de los rumores y de los saqueos y robos en Mendoza y Córdoba, la psicosis se propagó por el Conurbano bonaerense y produjo un efecto contagio que primero provocó el cierre de persianas en centros comerciales y después robos en supermercados de José C. Paz, Moreno, Tigre y Escobar, entre otras localidades.

Las imágenes de las provincias se sucedieron durante el martes hasta que cerca del mediodía, en la zona comercial del barrio de Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los comerciantes empezaron a bajar las persianas.

Hubo un efecto espejo en el Gran Buenos Aires, donde videos caseros de saqueos y audios de WhatsApp difundidos en las redes sociales se dispararon rápidamente.

En horas de la tarde, una transmisión en vivo vía Facebook mostró al menos un saqueo en el barrio Vucetich, uno de los más populosos de José C. Paz. Fue en el supermercado de la cadena Día, en avenida Croacia y Adolfo Alsina.

Según comentaron vecinos, un reducido grupo de individuos causó destrozos antes de llevarse cajas y bolsas con mercadería.

Sorteando los vehículos que cruzaban por la avenida y a plena luz del día, los saqueadores comenzaron a retirarse sin mucha prisa a pesar de la llegada de los efectivos.

Uno de los detenidos en José C. Paz hirió con un arma blanca a un policía en el abdomen. El agente fue internado en grave estado con edema pulmonar en el Hospital Mercante.

Ya por la noche se conoció que un supermercado chino de La Reja, en el partido de Moreno, había sido saqueado y no solo eso, sino que luego fue prendido fuego. Las imágenes fueron captadas por vecinos que compartieron los videos en las redes sociales.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que estudian la posibilidad de "crear un comando unificado con las fuerzas federales, primero con provincia de Buenos Aires y la Ciudad, abierto a las provincias que se quieran adherir". (Fuente: diario Clarín).