Golfistas rafaelinos ganaron en República Dominicana

El Latin America Pro Am de golf, en su novena edición, tuvo un festejo rafaelino. En uno de los campeonatos de mayor tradición en el Caribe, el equipo del Jockey Club de Rafaela obtuvo la victoria el pasado viernes en La Romana, República Dominicana.

El profesional Julio Zapata y los aficionados Jonatan Sacks, Eduardo Ribero, Hernán Gatius y Enrique Briggiler lograron quedarse con su categoría, Vuelos Chavon, al cabo de los 72 hoyos. El certamen tuvo la participación de más de 40 equipos, récord histórico, con más de 150 jugadores, disputándose en 4 categorías divididas por la suma del hándicap índex de los 4 amateurs.

Casa de Campo Resort & Villas fue el escenario en los dos campos más icónicos del resort: Teeth of the Dog y Dye Fore, las joyas diseñadas por Pete Dye.

Además de golfistas argentinos, se dieron cita de México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Islas Vírgenes y Republica Dominicana.