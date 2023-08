Donald Trump se entregaría tras ser imputado en Fulton

WASHINGTON, Estados Unidos, 23 (Reuters-NA). - Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, tiene previsto entregarse mañana a la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, según reportó la cadena CNN.

Esa fecha se fijó el lunes durante las negociaciones con la oficina de la fiscal distrital del condado de Fulton con el fin de tratar la fianza de consentimiento y las condiciones de liberación, informó CNN.

En una denuncia de Georgia de 98 páginas revelada la semana pasada, Trump y otros 18 acusados fueron imputados por 41 cargos criminales relacionados con los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.

En el momento que Trump se entregue habrá un "duro bloqueo" de la zona que rodea la cárcel de Rice Street, dijo la oficina del alguacil local a primera hora del lunes, aunque no mencionó el horario de inicio del operativo.

Trump enfrentará una fianza de 200.000 dólares y órdenes de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales mientras aguarda su juicio en Georgia por cargos de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, mostró un expediente judicial el lunes.

El documento, un acuerdo de fianza firmado por los abogados de Trump y la fiscal de distrito Fani Willis, de Fulton Country, también establece los términos de liberación, incluidas las restricciones para intimidar a los testigos y obstruir a la justicia.

Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, fue acusado ​​el 14 de agosto. Willis dio como plazo a todos los acusados del caso hasta el viernes al mediodía ET para entregarse o ser arrestados.

Los fiscales del caso han propuesto que el juicio comience el 4 de marzo, mientras que los abogados de Trump han pedido un proceso para 2026.

La supuesta presentación de Trump se producirá un día después del primer debate de las primarias republicanas, al que el expresidente no tiene previsto asistir.