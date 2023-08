Exitosa edición de Feria del Centro 2023

La séptima edición de Feria del Centro se despidió de Rosario luego de cuatro jornadas de concurrencia masiva. Desde el viernes 18 al lunes 21, más de 12 mil personas visitaron el Galpón 17 del Ministerio de Cultura (ubicado en la franja del río de Rosario, frente al Monumento a la Bandera), donde 120 expositores de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos ofrecieron una gran variedad de productos de diseño. Además, la feria contó con una programación musical complementaria, que se desarrolló en el Galpón 15 con muy buena concurrencia de espectadores.

El viernes 18, en el marco del acto de apertura de la Feria del Centro, fue la vicegobernadora Alejandra Rodenas quien abrió formalmente el evento. “Estos encuentros, estos puntos de arraigo con lo nuestro, con lo propio, con lo que gestan nuestros artistas y con lo que gestan aquellos que están en permanente relación con la creación y con la cultura, tiene un sentido si hay un Estado presente que lo sostiene y lo solventa. Es muy difícil, sería muy difícil, que una feria de estas características funcionara solamente con la iniciativa privada”, expresó Rodenas.

Por su parte, el ministro de Cultura Jorge Llonch destacó la relevancia del encuentro, que cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y sostuvo que la Región Centro “tiene un enorme potencial, que muchas veces no se tiene en cuenta. Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe cuentan con casi 8 millones de habitantes, lo que equivale al 20% de los habitantes del país. Tiene una potencia increíble. Esto no es menor: el país mira también a esta feria”, comentó.

Del acto de lanzamiento participaron además autoridades de las provincias de Córdoba y Entre Ríos, junto a funcionarias y funcionarios del gobierno de Santa Fe. Entre ellas, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, quien cerró el acto de apertura al expresar: “Rosario es una ciudad de gente buena que trabaja, que estudia, que crece, que innova, que hace arte, que transpira cultura por los poros. Y hoy por eso estamos felices de estar acá. Pasamos momentos duros, por la pandemia, pero lo superamos solidariamente, unidos, así que disfrutemos lo que tenemos, disfrutemos y pensemos. Esto se hace porque hay un Estado presente, hay políticas de Estado, el sector público debe estar presente y debe articular con el sector privado como hacemos todos los días. Un país sin un Estado presente no sería tan bueno”.



SOBRE LA FERIA DEL CENTRO

Con una primera edición realizada en 2017, en Rosario, la Feria del Centro se gestó como un encuentro de las industrias culturales y creativas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Luego de su presencia en Paraná (en 2018) y ciudad de Córdoba (en 2019), el aislamiento generado por la pandemia obligó a repensar el encuentro en 2020, cuando se sostuvo desde una plataforma virtual que fue visitada por más de cien mil personas.