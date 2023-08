Vivas fue convocado tras la lesión de Tetaz Chaparro

En el deporte muchas veces las buenas noticias para un profesional vienen relacionadas con otras no tanto de colegas. Ante la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro, el rafaelino Mayco Vivas y el rosarino Lucio Sordoni fueron llamados por el entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, para sumarse nuevamente a la preparación hacia el Mundial de Francia 2023. Recordemos que Vivas y Sordoni formaron parte del proceso previo, pero no habían ingresado en la lista de 33, en la que fue incluido otro rafaelino, Pedro Rubiolo. De esta manera, el DT australiano deberá decidir entre Vivas y Sordoni para ver quién juega el Mundial.

Tetaz Chaparro sufrió la ruptura del tendón de Aquiles de su pierna derecha y quedó desafectado del plantel que que participará del Mundial, que comenzará el próximo 8 de setiembre.

La información oficial fue dada a conocer por la Unión Argentina de Rugby (UAR) tras la actividad desarrollada en la concentración de Los Pumas en Faro, Portugal.

En sus antecedentes, Tetaz Chaparro disputó cuarenta encuentros en el Rugby Championship y seis en los dos mundiales que participó, dos ocasiones en el Mundial de Inglaterra 2015 y cuatro en el último Mundial jugado en Japón 2019.

Los Pumas se encuentran concentrados en Portugal y el próximo sábado, desde las 16 hora argentina, enfrentarán al seleccionado de España.

Vivas, pilar izquierdo, jugó un solo partido con el seleccionado en el año (la derrota frente a Nueva Zelanda). En aquella oportunidad ingresó en el complemento y estuvo 16 minutos en la cancha. Además fue convocado para la gira por Sudáfrica y Australia, pero no pudo tener actividad. En cuanto a Argentina XV, Vivas disputó uno de los tres partidos, al ser titular en la goleada frente a Los Cóndores por 40-13.

En lo que va del 2023, Sordoni, pilar derecho, disputó un solo encuentro con Los Pumas, en lo que fue la caída ante los All Blacks en Mendoza. En aquel partido, el primera línea logró apoyar el primer try para el seleccionado argentino.

Será el último compromiso previo de Los Pumas, en un test match a disputarse en el estadio de Atlético de Madrid con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby. El plantel argentina viajará posteriormente a la ciudad de Nantes para iniciar su concentración.

Los Pumas compartirán el Grupo D del Mundial de Francia 2023 junto a los seleccionados de Chile, Japón, Samoa e Inglaterra -subcampeón mundial-, que será el rival del debut el 9 de septiembre en el Stade de Marsella, desde las 16 hora argentina.

La agenda argentina en el Mundial continuará con el encuentro frente al seleccionado de Samoa, el viernes 22 en Saint-Etienne; luego con el cruce del sábado 30 ante Chile en Nantes y finalmente, en la misma ciudad, con el encuentro frente al conjunto de Japón, revelación en los últimos dos Mundiales, el domingo 8 de octubre.