El grupo Fleurs Noires presenta su álbum "Tangos en Aleph", en el marco de su Gira Argentina 2023.

El grupo ya concretó una presentación en Rosario en el Teatro El Círculo.

El próximo concierto en Rosario está anunciado para el 26 de agosto a partir de las 21 en la Casa del Tango-Av. Illia 1750 (esquina Gerardo Quilici), Rosario, Argentina.





FLEURS NOIRES

Fleurs Noires es una orquesta integrada por 10 músicas de Argentina, Francia y Finlandia.

Andrea Marsili: piano, dirección y composiciones

Marion Chiron: bandoneón

Ana Carolina Poenitz: bandoneón

Kristina Kuusisto: bandoneón

Lucía Luque: violín

Andrea Pujado: violín

Solenne Bort Turquet: violín

Camille Chardon: viola

Veronica Votti: violoncello

Anne Vauchelet: contrabajo



ARTISTAS INVITADOS

Minino Garay en percusión

Aureliano Marin en voz

Creada en el año 2003 por Véronica Votti et Luciana Jatuff, dirigida por la pianista y compositora rosarina Andea Marsili, quien reside en París desde el año 2002. La orquesta fue tomando fuerza y dinamismo y cuenta con gran reconocimiento por parte del público y la prensa mundial.

Desde su creación, la orquesta ha actuado en prestigiosas salas de Francia como el Théâtre de Suresnes, el Théâtre de L'Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt, la Scène National de Vendôme, el Théâtre des 3 Pierrots, el Théâtre de la Compte Chalons-en-Champagne como parte de la residencia de Alfredo Arias, por nombrar solo algunos. Del mismo modo, Fleurs Noires han participado en numerosos festivales como Otoño en Normandía, Festival du Vent, La nuit des nacres, Issy-Fenêtre sur le monde, Musiques dans la Rue Aix en Provence, Tango Lilas, Buenos Aires on stage, Arrival of Hot Airs, Festival de la Villette, entre otros.

En el 2007, las Fleurs Noires presentaron su primer álbum, el cual estuvo en cabeza de ventas de música Argentina en Francia, seleccionado como « Top 10 of the World Music » por Songlines Magazine de Inglaterra y obtuvo el Premio « Guy Viseur » a la mejor orquesta de Tango en Francia. En el 2012 presentaron el segundo disco, el cual fue altamente elogiado por los expertos del género. En el año 2013, creación del espectáculo « A contragolpe » junto a Tango Kinesis dirigido por Ana Maria Steckelman. En el 2016, presentan el disco « A contrafuego » seleccionado por Le Monde como el disco de la semana y como « Disco a escuchar de manera urgente » por LesInrocks. Los álbumes fueron publicados por Milan Music y distribuidos por Universal, JVS y Warner International.

En el 2022, presentan el disco « Tangos en Aleph », junto a Daniel Melingo, Aureliano Marin, Tomás Gubitsch y Minino Garay (discográfica Paraty- Pias/Harmonia Mundi).

En París la orquesta toca en el Café de la Danse, el New Morning, el Triton, el Studio de l'Ermitage, el Petit Journal de Montparnasse, L'Entrepôt. Las giras se suceden: en Bélgica (Zuiderpershuis), en Holanda (Tropentheter, De Doelen, Groningen), en España (Teatro Bellas Artes). En Argentina (Teatro Maipo, Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, MOZARTEUM Festival de Música Clásica, Festival GALAS DEL RIO, Plataforma Lavardén, Teatro La Comedia, Coliseo, Teatro 1ero de Mayo, entre otros); en Túnez (Festival Internacional de Hammamet), en Argelia (Ibn Khal doun), en Italia (Teatro Palladium, Roma) y en el Teatro del Castillo Hosn el Felidj en Muscat del Sultanato de Omán.