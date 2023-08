Inauguraron obras de Caminos de la ruralidad

TACURAL.- En esta localidad el gobernador Omar Perotti y el senador Alcides Calvo, inauguraron obras del Programa Caminos de la Ruralidad. Se trata de 7 tramos de diferentes trazas rurales que suman 14.210 metros en las que se invirtieron unos $ 85.277.950,28 aportando transitabilidad permanente.

Estuvieron presentes, el presidente comunal Adrián Sola, el productor y coordinador de la Comisión de Lechería de CARSFE, Javier Bolatti, medios de comunicación y vecinos de la región.

De esta manera el gobierno provincial favorece la actividad económica de la localidad ya que en los tramos intervenidos se encuentran 5 apicultores con 770 colmenas, 22 productores con 475 hectáreas agrícolas, 3.948 hectáreas ganaderas, 515 cabezas de ganado bovino de carne, 2.246 cabezas bovinas de leche en 15 tambos que producen 12.046.944 litros anuales de leche cruda, toda esta producción depende del estado de estos caminos rurales, así también como los habitantes de la zona que ya cuentan con una conexión garantizada con el casco urbano de Tacural.

Durante la inauguración, el senador por provincial, Alcides Calvo, expresó “la mejora de los caminos rurales fue siempre un objetivo, fue una iniciativa en la que insistimos durante muchas gestiones y que nunca se pudo concretar hasta la llegada de Omar al Ejecutivo provincial, donde con su decisión y convicción pudimos iniciar este programa que fue fruto del trabajo coordinado con las comunas, el gobierno provincial, y los productores, queremos que se mantenga en el tiempo, por eso estamos convencidos de que tiene que ser una política de Estado porque una provincia como Santa Fe, con su característica productiva y la fisonomía de su territorio, no se puede concebir que no cuente con programas que atiendan las necesidades de este tipo de regiones donde abundan los caminos rurales y también los emprendimientos productivos que los utilizan, además generando estas condiciones, y aportando conectividad con programas como Santa Fe + Conectada o de servicios como lo son agua potable y cloacas estamos aportando nuestra contribución para fomentar el arraigo a las pequeñas localidades para que cada vecino no necesite recorrer grandes distancias para conseguir lo que hoy puede tener en localidades como Tacural. Hoy podemos decir que hay más de 200 kilometros de Caminos de la Ruralidad de los cuales el 50% se encuentran finalizados con una inversion superior a los 1.600 millones de pesos”.